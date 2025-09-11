ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ಅಮೇರಿಕದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು: ವಲಸಿಗರು ಅಮಾನವೀಯ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊವಾಹಿಲಾದ ಪೀಡ್ರಾ ನೆಗ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ-ಅಮೇರಿಕದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಘನತೆಯ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ" ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಲಸಿಗರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಜನವರಿಯಿಂದ, ಸಿಬಿಪಿ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಲವಂತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ. ಅಪಹರಣಗಳು, ಸುಲಿಗೆ, ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹತಾಶೆ
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ SIR ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಭೆಯು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ವಲಸೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಪೀಡ್ರಾಸ್ ನೆಗ್ರಾಸ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಮಿರಾಂಡಾ ಗಾರ್ಡಿಯೊಲಾರವರು "ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿ ಬಂದ ಜನರ ಆಳವಾದ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಅನೇಕರು ನಿರಂತರ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ-ಆಶ್ರಯ, ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ.
ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ
ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಷಪ್ಗಳು "ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನವೀಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು" ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.