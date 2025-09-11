1.5°C ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ
ಲಿಂಡಾ ಬೋರ್ಡೋನಿ
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ, ಲತೀನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯದ ದೇಶಗಳ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಿಶ್ವ-ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ರವರು, 80ನೇ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಾಲೆನಾ ಬೇರ್ಬಾಕ್ ರವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾವೇಶದ (UNFCCC) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಮನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ "ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ 1.5°C ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನಾಯಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
COP30 - ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಕರೆ: ಪರಿಸರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರಲು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ" ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಧ್ವನಿ
ಲೌದಾತೆ ಸಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರ ಕರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ತುರ್ತು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ-ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಚರ್ಚ್ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ 1.55°C ತಲುಪಿದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಲ "ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ: ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ನ್ಯಾಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು
ಪತ್ರವು "ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಹಸಿರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸರಕುೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ "ಸುಳ್ಳು ಪರಿಹಾರಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ತಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ:
- ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು 1.5°C ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು;
- ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು;
- ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು;
- ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ COP30ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ-ನಾಯಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಂವಾದದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಸಂವಾದವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಳವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ವಿಳಂಬ, ರಾಜಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ CELAM ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಜೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಗ್ಲರ್; FABC ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಫೆರಾವ್; ಮತ್ತು SECAM ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಫ್ರಿಡೋಲಿನ್ ಅಂಬೊಂಗೊ ಬೆಸುಂಗು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.