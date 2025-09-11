ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025
ಈ ವಾರದ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು:
ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಜನನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಜನನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು, ಇದು ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂರು ಜನ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭುಯೇಸು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋವಾನ್ನರೂ ಕೂಡ.
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೈವಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು "ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತೋಷ" ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿರಿಯಾದ ಸೈದ್ನಾಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವರ ತಾಯಿಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರ ಹಬ್ಬ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು, ಕಥೋಲಿಕ ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು, ಈ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸಭೆಯಾದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದರು, ಬಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಭೆ
ಈ ವಾರ, ವಿಯೆನ್ನಾದ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳ ಯುರೋಪಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ 23ನೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಯೊ ಗುಗೆರೊಟ್ಟಿರವರು ಮತ್ತು ವಿಯೆನ್ನಾದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಸ್ಕೋನ್ಬಾರ್ನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ "ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರ ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.