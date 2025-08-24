ಶೆವ್ಚುಕ್: ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆಯಿದೆ
ಸ್ವಿಟ್ಲಾನಾ ಡುಖೋವಿಚ್
ಇಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ 34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24, 1991ರಂದು, ಉಕ್ರೇನಿಯದ ಸಂಸತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಿರುವು ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪುನರ್ರೂಪಿಸಿತು, ಅದು 1989 ರವರೆಗೆ ಭೂಗತವಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೈವ್-ಹ್ಯಾಲಿಚ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರರಾದ ಸ್ವಿಯಾಟೋಸ್ಲಾವ್ ಶೆವ್ಚುಕ್ ರವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ:
ಮಾನ್ಯರೇ, 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು?
ಸೋವಿಯತ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ ಉಕ್ರೇನಿಯದ ರಾಜ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೋಲಿಷ್-ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪೋಲಿಷ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಉಕ್ರೇನಿಯದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕೈಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಹಂಬಲವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೋವಿಯತ್ ಪತನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು: ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನಿಯನದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ನಂತರದ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೇಟರ್ ಎಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ?
ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು ಹಲವು ಇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಹೊಸ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಲುಬೊಮಿರ್ ಹುಸಾರವರು, ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿಭಜನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಭಾಷೆ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಅಥವಾ ಪಂಗಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಕ್ರೇನ್ ನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸದವರ ನಡುವೆ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯುದ್ಧವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಗುರುತು. ಇಂದು, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನೇಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ರಷ್ಯದವರು, ಪೋಲೆಂಡ್ಗಳು, ಹಂಗೇರಿಯದವರು, ಗ್ರೀಕರು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಉಕ್ರೇನಿಯದ ಗುರುತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಉಕ್ರೇನ್ ಉಕ್ರೇನಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ನಾನು ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೇನೆ: ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಕುರುಡು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು "ಅರ್ಥಹೀನ" ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ. ಉಕ್ರೇನಿಯದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನ್ಮರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಭರವಸೆಯ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷ, ಇಂತಹ ಅಂಧಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ?
ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಭರವಸೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭರವಸೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.