ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲತೀನ್ ಧರ್ಮಸಭೆ: ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ನಾವು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ
ಸ್ವಿಟ್ಲಾನಾ ಡುಖೋವಿಚ್
ಅತ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಗದ ಭರವಸೆ - ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದ ನೋವಿನ ನಡುವೆ ನಲುಗುವ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ, ಸಾವುನೋವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ನಂತರ ಶಾಂತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ರೇನಿಯದ ಜನರನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು - ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು - ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಲತೀನ್ ವಿಧಿಯ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಟಾಲಿಜ್ ಸ್ಕೋಮರೊವ್ಸ್ಕಿಜ್ ರವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯ ಮನವಿಯ ಅರ್ಥವೇನು?
ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ - ಮತ್ತು ನಾನು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಇದರ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಪಿತಾಮಹರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾನ್ಯರೇ, ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಜಕರು ಹೇಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?
ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ - ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, ದೇವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳನೋಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.