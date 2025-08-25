ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಕಿವುಡರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಚೈನಾರಾಂಗ್ ಮೊಂಥಿಯೆನ್ವಿಚಿಯೆಂಚೈ, ಲಿಕಾಸ್ ಸುದ್ಧಿ
ಚಾಂತಬುರಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರಿಗಾಗಿನ ಪಾಲನಾ ಸೇವಾಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಪೀಟರ್ ಭುರವಾಜ್ ಸೀರಾರಿಯಾರವರು ಆಗಸ್ಟ್ 22–24 ರವರೆಗೆ ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಚಾಟ್ಚೈ ನೀಲ್ಖೇತ್ರವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ, ಥಾಯ್ ಸಂಕೇತ (ಸನ್ನೆ) ಭಾಷೆ (TSL) ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಪೀಟರ್, ದೇಶದ ಇತರ ಕಿರು ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳ ನವಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಇವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲಿಕಾಸ್ ಸುದ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಥಾರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತ(ಸನ್ನೆಯ) ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 15 ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳ ಗುಂಪು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಿವುಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಭಾಪಲಕರು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕಿವುಡರಿಗೆ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಆರೈಕೆಯು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಪೀಟರ್ ರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಕಿವುಡರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಕಿವುಡ ಕಥೊಲಿಕರು ಧರ್ಮಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕಿವುಡರು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಗುರುತನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು "ಕಿವುಡ ಜಾಗೃತಿ"ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು - ಅಂದರೆ ಕಿವುಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಶ್ರವಣದೋಷವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇಯ ಜಾನ್ ರವರು ಸಮುದಾಯವು ಕಿವುಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಮಾನವ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಥಾರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಪೀಟರ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಉತ್ಸಾಹವು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಾವು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಧರ್ಮಸಬೆಯ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಿವುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಧರ್ಮಗುರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಏಷ್ಯಾದ ವಿಶಾಲ ಧರ್ಮಸಭಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.