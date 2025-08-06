ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿನೊಡಲ್ ಸಭೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಲೂಯಿಸ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಮೊಡಿನೊ
ಜುಲೈ 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ (ಯುಎಸ್ಸಿಸಿಬಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರಾಟೆಲ್ಲಿ ಟುಟ್ಟಿ: ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಪರಿಸರ ಸಂವಾದದ ಮೂರನೇ ಸಿನೊಡಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಜಾಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಸಹಯೋಗ
"ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು, ಲತೀನ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ (CELAM) ಮತ್ತು ಲತೀನ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಆಯೋಗ (PCAL) ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು, ಜೊತೆಗೆ ಲತೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಜಾಲಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಬೆರೋ- ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ (OEI), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ILO), ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ (OAS), ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ವಲಸೆ ಆಯೋಗ (ICMC) ನಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡವು.
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮಸಭೆ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆಲಸ, ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ 'ಸಮನ್ವಯ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ' ಕರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು
ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ಸ್ (AFL-CIO)ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಖಜಾಂಚಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ರೆಡ್ಮಂಡ್, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಜನರು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಭೂರಹಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಳವಳಿಯಿಂದ, ಮಿಲೆನಾ ಪೊಲೊನಿರವರು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಜೀವನರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಈ ಅಂತರ-ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಒಮ್ಮತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.