‘ನನಗೆ ಮೌನ ಬೇಕು:’ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಮಾರಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಾನೊ – ರೋಗ್ಲೆ, ಸ್ವೀಡನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸ್ಕೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ್ಲೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮೌನದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು, ಕೆಲವೇ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಲ್ಮೋ, ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಲುಂಡ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
"ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕಥೋಲಿಕರಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೌನ ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ. ರೋಗಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಸ್ ಹೊಲ್ಗರ್ಸನ್ [ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಲೇಖಕಿ ಸೆಲ್ಮಾ ಲ್ಯಾಗರ್ಲೋಫ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ] ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಕಥೋಲಿಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ರೋಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮೂವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಅಂಶವಿದು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಮೌನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಭೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ."