Sri Lankans light s candles and prays at memorials for victims
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, "ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ" ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಏಯ್ಡ್ ಟು ದಿ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ನೀಡ್ (ACN) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಥೋಲಿಕ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂತ್ರಸ್ತರುಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಯ್ಡ್ ಟು ದಿ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ನೀಡ್ (ACN) ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಸಿಎನ್‌ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಮಾರ್ಟಾ ಪೆಟ್ರೋಸಿಲ್ಲೊ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂತ್ರಸ್ತರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1999 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ACNನ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರದಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಏಕೈಕ NGO-ನಿರ್ಮಿತ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.

"ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ, ಅದು ಇತರರಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೆಟ್ರೋಸಿಲ್ಲೊರವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪೆಟ್ರೋಸಿಲ್ಲೊರವರು ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂತ್ರಸ್ತರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮರೆತುಹೋಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಸ್ತು ನೆರವು ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು, ಆದರೆ ಅದು ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 

20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:25
