ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಪಿಜ್ಜಬಲ್ಲಾ: 'ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೃದಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು'
ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಸಬಾಟಿನೆಲ್ಲಿ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಲತೀನ್ ಪಿತಾಮಹ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯರ್ಬಟಿಸ್ಟಾ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾರವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ನಿರಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಹಬ್ಬ.
ಬುಧವಾರ, ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಎಂದು ಅ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಡು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಶಾಂತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಪಿಜ್ಜಬಲ್ಲಾರವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಇದು ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವಿದು.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸೂತ್ರವಲ್ಲ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು "ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸೂತ್ರ" ಎಂಬಂತೆ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದು "ಕೇವಲ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು" ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಇತರರ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಬದಲಾಗಿ, ಹೃದಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೆರೆದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಪಿಜ್ಜಬಲ್ಲಾರವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ.
ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಾಶವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವು ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಿನವು "ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಾಜಾದಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಜುಲೈ 22ರಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಮೂರನೇ ಥಿಯೋಫಿಲೋಸ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಲತೀನ್ ಪಿತಾಮಹರು, ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೋಲಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಗಾಜಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು.