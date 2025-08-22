ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

knಕನ್ನಡ
Zuppi, serve una legalit� efficace, che combatta abusi Zuppi, serve una legalit� efficace, che combatta abusi  (ANSA)
ಧರ್ಮಸಭೆ

ಇಟಲಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ

ರೋಮ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬಾಲ್ಡೊ ರೀನಾರವರು ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 22, ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಆಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು, "ಹೈಟಿ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೆಬೊರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲಾನೊ ಲುಬೊವ್

ನಾಳೆ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 22, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಮನವಿಯನ್ನು ರೋಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ರಾಣಿತ್ವದ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆಯ ಮುಂಬರುವ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಬುಧವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು "ಮಾತೆಮೇರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ರಾಣಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಗತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಿಶ್ವಗುರು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

"ಶಾಂತಿಯ ರಾಣಿ ಮೇರಿಮಾತೆ, ಜನರು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಟಲಿಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಟಲಿಯ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮನವಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ: ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಿರಂತರತೆಯು ನಿರಾಯುಧ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯ ರಾಣಿಯಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೊಲೊಗ್ನಾದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ (CEI) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಜುಪ್ಪಿರವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಮರಾಜ್ಯವಲ್ಲ: ಅದು ದೈನಂದಿನ ಸನ್ನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ, ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು, ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋರವರು ಜಸ್ನಾ ಗೋರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಜೆಸ್ಟೊಚೋವಾದ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿರಾಯುಧ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಶಾಂತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
 

21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:30
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ