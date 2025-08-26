ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲತೀನ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು: 'ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ'
ಕೀಲ್ಸ್ ಗುಸ್ಸಿ
ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಲತೀನ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು 12:28 ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರಣವಿಲ್ಲ.
ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸಿಸುವ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಗಾಜಾ ಗಡಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಜಾ ನಗರದ ಹಲವಾರು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ವರದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯುದ್ಧದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಸಂತ ಪೋರ್ಫೈರಿಯಸ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೋಲಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಲತೀನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ನೂರಾರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ.
ಲತೀನ್ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕದ ಚಾರಿಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ, ಗಾಜಾ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳು - ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಸೇರಿದಂತೆ - ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಲತೀನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ
ಗಾಜಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ: "ಸೆರೆವಾಸ, ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನಿಯರ ಬಲವಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ."
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಿಂದ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೇರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ: ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲತೀನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳು - ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು" - ಗುಣಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತುರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಹೃದಯಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.