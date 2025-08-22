ಹುಡುಕಿ

Rescue and relief works after flash floods in Buner Rescue and relief works after flash floods in Buner  (ANSA)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಹ: ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳು

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್-ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 19ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಆರಂಭದಿಂದ ದೇಶವು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್-ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನ (ಪಿಎಂಎಸ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮಗುರು ಆಸಿಫ್ ಜಾನ್ ಖೋಖರವರು, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನರು "ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ
ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ," ಧರ್ಮಗುರು ಆಸಿಫ್ ಜಾನ್ ಖೋಖರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ."

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಖೋಖರವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಹನ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುವು ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು "ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆಮಾಡುವುದು
ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುವು ಖೋಖರರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರಿತಾಸ್‌ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಲಾಹೋರ್‌ನ ಮಹಾಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುವು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗುಲ್ಜಾರವರು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳು, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ - ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ, ಬಡ ಮತ್ತು ಹತಾಶ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಗುಲ್ಜಾರ್ ರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 

