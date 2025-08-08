ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಒತ್ತಾಯ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ದಿ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕಥೊಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಜಕಾರ್ತಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಫೈಡ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು "ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅರಾಜಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ (MATAKIN) ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ 1945ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 28 ಹಾಗೂ 29ನೇ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ "ದೃಢವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು" ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ನಿರಾಕರಣೆ, ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ನಾಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ (FKUB) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜವು, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ "ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ" ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತರನ್ನು ವಿಭಜಕ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೆರಳಿಸದಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು, ಆದರೆ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.