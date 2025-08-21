ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸಹೋದರಿಯರು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಜಿತಾ ಸುದರ್ವಿಳಿ, FMM
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಭೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು 1877 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪಾಲಕಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತೆ ಮೇರಿಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಭೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಭರವಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಇಂದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 71 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 FMM ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಫ್ ಸಭೆಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಎಂಟು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ಸಿ ಮಾರಿಯಾ ಸಂಗೀತಮ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ರೋಮಾಂಚಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಹೋದರಿಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊರಗಿನವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಜನರ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಕಟತೆಯು ಅವರನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.