ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದ ಚಿಂತನೆ: ಸುಳ್ಳು ಸದ್ಗುಣಗಳು
ಅಬಾಟ್ ಮೇರಿಯನ್ ನ್ಗುಯೆನ್
ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು 'ಇಚ್ಚೆಗಳ' ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ'ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು' ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ? ಇಂದು ಯೇಸುವಿನ ಸಾಮತಿಯು ನಮ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ - ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ: ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಶಾಂತವಾದ ಹೋರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಇಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ.
6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಸಂತ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್, ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿಯುತ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ, ಕ್ಲೇರ್ವಾಕ್ಸ್ನ ಸಂತ ಬರ್ನಾರ್ಡ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರತಿ-ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಏಣಿ - ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ವೈಭವಕ್ಕೇರಿಸುವ ಅರ್ಥದಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುಣಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ-ಕುತೂಹಲ, ಏಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಮರ್ಥನೆ.
1. ಕುತೂಹಲ - "ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು."
ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಹೆಮ್ಮೆಯ ಏಣಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಕುತೂಹಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಮಾಡದಂತಹ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ - ಸದ್ಗುಣಶೀಲವೂ ಸಹ. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ರವರ ಕುತೂಹಲವು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ನ ಹಸಿವಿನಂತಿದೆ - ಅದು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟದಂತೆ ನಿಧಾನವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಹಸಿವು. ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಸೇವನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಂಚಲ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ:ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆಹೊಡೆಯಯುವುದು, ಹಗರಣಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತಿಯಾದ ಹಂಚಿಕೆ. ಅದು FOMOನ ಹಿಂದಿನ ಚೈತನ್ಯತೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ, "ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ". ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಂಚಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ? ಮೌನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ. ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಬದಲು, ಅಂತರಂಗದ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ: ದೇವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಭುವನ್ನು, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ/ಬಯಸುತ್ತಿರಾ? ಎಂದು ಅವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿರಿ.
2. ಏಕತ್ವ - "ನೀನು ಮಾಡು."
ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರವರು ಇದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಐದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು, ನಾನು, ನನ್ನಿಂದಾ, ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥತೇ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು,.. ನೀವೇ ಆಗಿರಿ. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ - ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ರವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕತ್ವವು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ: ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು; ನಾನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾಗಶಃ ನೈಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಎಂದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲ, ಸಾಮರಸ್ಯ. ಏಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷವೆಂದರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಲಯ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊರೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - ಇತರರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ನಮ್ರತೆ ಬೇಕು.
3. ಸ್ವಯಂ-ಸಮರ್ಥನೆ - "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ."
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಎಂಟನೇ ಹಂತದ ಮೂಲಕ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು. ಪರಿಚಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಮನೋಭಾವವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 'ಭಾವನೆಗಳನ್ನು' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ., ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದುಚಿಂತನೆಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಿದೆ.
ಈ ಮನೋಭಾವವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ-ಸಮರ್ಥನೆಯು ಆತ್ಮದ ಔಷಧವಾದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ಬರ್ನಾರ್ಡ್ರವರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ರತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.