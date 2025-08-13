ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸೇವೆ
ಲಾರೆ ಡೆಲಾಕ್ಲೋಚೆ, CNEWA
ಬೈರುತ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂತ ಆಂಥೋನಿಯವರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, "USAID - ಅಮೇರಿಕದ ಜನರಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳ" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ನಾಮಫಲಕವಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯಿಸದ ಪದನಾಮವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 20ರಂದು, ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಯುಎಸ್ಎಐಡಿ) ಮೂಲಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಮಾನವೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ - 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು $56 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂತ ಆಂಥೋನಿಯವರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಿತು. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು 2008 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
"ಇರಾಕಿನ ಜನರು ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ-ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ."
"ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಔಷಧಾಲಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಜೋಯೆಲ್ ಖಲೀಫ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ತಂಡವು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ-ಧರ್ಮ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.