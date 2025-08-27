ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮುರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಲಿಕಾಸ್ ಸುದ್ದಿ
ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ; ಫಲಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತು ರಾಜರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಖಾದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೂಸಿಯಸ್ ಹ್ರೆ ಕುಂಗ್ ರವರು, ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದ ಫಾಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತು ರಾಜರ ದೇವಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಫೈಡ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುಯೇಸು ಮತ್ತು ಮಾತೆಮೇರಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಫಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕಥೊಲಿಕರಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಚಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (CDF) ಮತ್ತು ಬರ್ಮೀಸ್ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. CDF ಪಡೆಗಳು ಫಲಮನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಹೊಸ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದವು.
ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ದೇವಾಲಯವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾಜಕರಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಪೌಲಿನಸ್ ಜಿ.ಕೆ. ಶಿಂಗ್ ರವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜನವರಿ 25, 2025 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮಿಂಡಾಟ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮಿಂಡಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದವು.
ಚಿನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2021 ರಿಂದ ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 107 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 67 ದೇವಾಲಯಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ.
ಮಧ್ಯ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಟೌಂಗೂ-ಕೆತುಮತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಟೌಂಗ್ಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯದ ಪ್ರಧಾನಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು 19 ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಕಥೊಲಿಕರು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜುಂಟಾಗೆ ಕರೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.