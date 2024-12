ಧರ್ಮಸಭೆ

ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾ: 'ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಉತ್ತುಂಗವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ'

ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ನೆರವು (Aid to the church in need) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಲತೀನ್ ಕುಲಸಚಿವರು "ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.