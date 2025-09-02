9月の教皇の祈りの意向：すべての被造物と私たちとの関係

教皇レオ14世は、2025年9月の祈りの意向「すべての被造物と私たちとの関係」をテーマに、ビデオの中で祈りを唱えられている。

カトリック教会は、毎月、「教皇の祈りの意向」を示し、教会全体が日々の祈りの中で、その意向に基づいて祈るように招いている。

毎月の祈りの意向と共に発表されるビデオは、「教皇による祈りの世界ネットワーク」によって配布されている。

2025年9月の教皇の祈りの意向は、「すべての被造物と私たちとの関係」。

レオ14世は今月のビデオの中で、この意向に沿って、まず基本となる祈りを、続いてテーマを掘り下げるために自ら書き下ろした祈りを、いずれも英語で唱えている。

**********

教皇の2025年9月の祈りの意向と、その基本となる祈り、またその意向に沿って黙想を助けるための祈りは、次のとおり。

9月の意向：「すべての被造物と私たちとの関係」

基本の祈り：「聖フランシスコの霊性にならい、神に愛され尊重されるべきすべての被造物と私たちとの関係が、互いに影響を及ぼし合っていることを体験できますように。」

黙想のための祈り：

主よ、あなたは御自身が創造されたすべてのものを愛されます。

あなたの優しさの神秘の外には、何一つ存在し得ません。

どれほど小さな被造物も、それはあなたの愛の実り、

この世で居場所を持っています。

最も単純な、短い命さえも、あなたの慈しみに包まれています。

アッシジの聖フランシスコのように、今日私たちも言います。

「私の主よ、あなたは称えられますように!」

創造の美を通して、あなたは善の源としてご自身を現されます。

私たちはあなたに願います。

あなたを認めることができるよう、私たちの目を開いてください。

あなたのすべての被造物への寄り添いの神秘から、

世界は解決すべき問題以上の無限のものであることを学ばせてください。

それは感謝と希望をもって観想すべき神秘です。

あなたの存在をすべての被造物の中に見出させてください。

それをあまねく認めることで、

私たちはこの共通の家に対する責任を自覚し、

そこであらゆる形と可能性において

生命を慈しみ、尊重し、守るべく、

あなたから招かれていることを感じ、知ることができるのです。

主よ、あなたは称えられますように!

アーメン。