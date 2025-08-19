レオ14世、「メントレッラの恵みの聖母巡礼聖堂」で平和を祈る

教皇レオ14世は、ローマ近郊のグァダニョーロ山にある「メントレッラの恵みの聖母巡礼聖堂」に赴かれた。

教皇レオ14世のカステルガンドルフォでの今夏2期目の滞在は、8月19日（火）、最終日を迎えた。

同日午前、教皇は、ローマから50kmあまり東方、カプラニカ・プレネスティーナにある、「メントレッラの恵みの聖母巡礼聖堂」に赴かれた。

この巡礼聖堂は、カプラニカ・プレネスティーナの中心部からおよそ10km離れたグァダニョーロ山（標高：1218m）の切り立った崖の上（この地点の標高：1018m）に建てられている。

その歴史は古く、キリスト教初期の殉教者、聖エウスタキオが回心した場所であり、聖ベネディクトや、大聖グレゴリオ（教皇聖グレゴリウス1世）の祈りの場所でもあった。

同巡礼聖堂は教皇たちからも愛され、特に聖ヨハネ・パウロ2世は、枢機卿時代と教皇在位中にここを訪れている。

朝、同聖堂に到着されたレオ14世は、この場所をおよそ170年間にわたり守り続ける、ポーランドの御復活修道会の修道者たちに迎えられた。

同聖堂の責任者、アダム・ジィビゴン神父によれば、レオ14世による巡礼は、「思いがけない、非常に喜ばしい訪問」であった。

聖堂内で、教皇は聖母像の足元にろうそくを灯され、世界の平和のために特別な祈りを捧げられたという。

その後、教皇は修道者たちから同巡礼聖堂の歴史などの説明を受けながら、「聖ベネディクトの洞窟」や、「聖エウスタキオの岩場」などをご覧になった。

また、レオ14世は、同所を巡礼した歴代の教皇たちの思い出や記念の品を保管する「教皇の部屋」を訪れたほか、修道者たちと共に昼食をとられた。

ジィビゴン神父は、レオ14世の訪問は、非常に感動的であると同時に、飾らない親しさと、父としての精神、兄弟愛に満ちたものであったと語った。

レオ14世は午後、カステルガンドルフォに戻られた。

そして、同日夜、カステルガンドルフォでの滞在を終え、バチカン入りされた。