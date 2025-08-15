聖母マリアの被昇天：レオ14世、カステルガンドルフォでミサ

教皇レオ14世は、「聖母マリアの被昇天」の祭日、カステルガンドルフォの「ヴィラノーヴァの聖トマ教会」でミサを捧げられた。

カトリック教会の典礼暦は、8月15日（金）、「聖母マリアの被昇天」の祭日を迎えた。

教皇レオ14世は、この日、カステルガンドルフォの教皇直属小教区、「ヴィラノーヴァの聖トマ（サン・トンマーソ・ダ・ヴィラノーヴァ）教会」でミサを捧げられた。

カステルガンドルフォの教皇宮殿前広場の一角にある同教会は、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ設計によるバロック様式の教会で、1661年に献堂された。

教皇ミサのために聖堂内は朝早くからおよそ250人の参列者でいっぱいとなった。

多くの信者たちは広場で教皇の到着を待ち、ミサ開始後は設置された大型スクリーンを通してその言葉に耳を傾けた。

ミサの説教で教皇は、「聖母マリアの被昇天」の日は、歴史を変えるイエスの過越を別の形で記念する日である、と説明。

「ナザレのマリアの中に、共通の人間性を通して、わたしたちの歴史、教会の歴史が存在している」と述べつつ、「いのちと自由の神は、マリアにおいて受肉することで、死に打ち勝った。今日、神がわたしたちと共に、いかに死に勝利したかを観想しよう」と招かれた。

教皇は、マリアの神に対する「はい」と共に、イエスの「はい」に思いをめぐらされた。

イエスは十字架上で、ご自分の自由な「はい」を通して、信頼と愛とゆるしを勝利させられたが、マリアも御子と一致してそこにおられた、と教皇は指摘。

「わたしたちが逃げ出さないならば、また、わたしたちがマリアの『はい』に自分の『はい』を重ねて答えるならば、マリアはわたしたち自身であると、今日、直観することができる」と語られた。

現代の殉教者や、信仰・正義・柔和さ・平和の証し人たちにおいて、あの「はい」はいまだ生き続け、死と対照をなしている、と述べた教皇は、今日の祭日は、わたしたちが「いかに、誰のために、生きるか」を選ぶように求める日である、と話された。

人間的な安定と、ある種の物的豊かさ、良心を眠り込ませる精神的ゆるみが支配するところでは、信仰は衰えかねず、そこに、諦めや、嘆き、ノスタルジー、不安定さの形をとって、死が代わりに場を占める、と教皇は警告。

古い世界の終わりを見ずして、いまだ救いを、貧しい人たちへの軽蔑を伴いかねない、富んでいる人や権力者たちの救いに求める風潮に対し、教会はそのもろい体をもって生きながらも、その「マグニフィカト」によって新たにされ続ける、と説かれた。

わたしたちがこの生において「いのちを選ぶ」（参照 申命記30,19）ならば、天に上げられたマリアの中に、自らの運命を見ることができ、イエスの復活が偶然や例外ではなかったしるしとして、マリアがわたしたちに与えられたことを知ることができるだろう、と教皇は信者らを勇気づけられた。

レオ14世は同日、「ヴィラノーヴァの聖トマ教会」でのこのミサに続き、教皇宮殿前からお告げの祈りを、カステルガンドルフォの広場を埋めるおよそ2500人の信者たちと共に唱えられた。