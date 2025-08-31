検索

検索

検索

ja日本語
教皇レオ14世　2025年8月31日のお告げの祈り 教皇レオ14世　2025年8月31日のお告げの祈り  (@VATICAN MEDIA )
教皇

ウクライナ：教皇「武器の論理を捨て、交渉と平和の道へ進む時」

教皇レオ14世は、ウクライナでの戦争が死と破壊をもたらし続けている状況に、即時停戦と真摯な対話への取り組みを訴えられた。

　教皇レオ14世は、8月31日（日）の正午の祈りで、戦争による犠牲者が絶えないウクライナの状況に、即時停戦と対話の努力を改めてアピールされた。

　「残念なことに、ウクライナにおける戦争は死と破壊をもたらし続けている」と教皇は述べ、ここ数日も、首都キエフを含む複数の都市への爆撃で、多くの犠牲者が出ていることを憂慮された。

　レオ14世は、ウクライナ国民と、傷ついたすべての家族に、ご自身の精神的な寄り添いを改めて表明。

　同時に、無関心に陥ることなく、祈りと具体的な慈愛の業を通して連帯するよう、皆に呼びかけられた。

　教皇は、即時停戦と真摯な対話への取り組みの必要を再び強調。

　「今こそ、武器の論理を捨て、国際社会の支援のもとに、交渉と平和の道へと進むべき時です。武器の音が止み、兄弟愛と正義の声が上がるべき時です」と、責任者らに訴えられた。

31 8月 2025, 16:22

お告げの祈り（アンジェルスの祈り）は、神の御子の受肉の永遠の神秘を思い起こす祈りです。この祈りは、朝の6時、正午、夕方18時頃の3回唱えられ、その時には、お告げの鐘が鳴らされます。アンジェルスの祈りと呼ばれるのは、ラテン語におけるこの祈りの冒頭の部分、– Angelus Domini nuntiavit Mariae –　から採られています。この祈りは、イエス・キリストの受肉について語る3つの簡潔な本文と、3回のアヴェ・マリアの祈りからなります。お告げの祈りは、教皇によって、バチカンの聖ペトロ広場で、日曜日とカトリック典礼暦の祭日の正午に唱えられます。祈りの前に、教皇はその日の聖書朗読箇所などを観想する短い説教を行います、祈りの後には、巡礼者たちへの挨拶が続きます。
復活祭から聖霊降臨までは、お告げの祈りの代わりにアレルヤの祈りが唱えられます。これはイエス・キリストの復活を思い起こす祈りで、祈りの終わりには栄唱（グロリア）を3回唱えます。

最新のアンジェルス/レジナ・チェリ

すべて読む >

教皇と祈る

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

お告げの祈り

主のみ使いのお告げを受けて、
マリアは聖霊によって神の御子を宿された。

アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)

わたしは主のはしため、
おことばどおりになりますように。
アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)

みことばは人となり、
わたしたちのうちに住まわれた。
アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)

神の母聖マリア、わたしたちのために祈ってください。
キリストの約束にかなうものとなりますように。

祈りましょう。
神よ、み使いのお告げによって、御子が人となられたことを知ったわたしたちが、キリストの受難と十字架をとおして、復活の栄光に達することができるよう、恵みを注いでください。
わたしたちの主イエス・キリストによって。

アーメン。

栄光は父と子と聖霊に...(栄唱3回）

主よ、永遠の安息をかれらに与え、不滅の光でかれらを照らしてください。
かれらが安らかにいこいますように。アーメン。

教皇による祝福

主は皆さんと共に。また司祭と共に。

主のみ名は今もいつも世々に称えられますように。

わたしたちの助けは主のみ名の中に。

主は天地の創造主。

全能の神、父と子と聖霊の、祝福が皆さんの上にありますように。

アーメン。