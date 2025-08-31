ウクライナ：教皇「武器の論理を捨て、交渉と平和の道へ進む時」

Angelus
Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...
Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...
Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
Amen.
Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...
Benedictio Apostolica seu Papalis
Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
お告げの祈り
主のみ使いのお告げを受けて、
マリアは聖霊によって神の御子を宿された。
アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)
わたしは主のはしため、
おことばどおりになりますように。
アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)
みことばは人となり、
わたしたちのうちに住まわれた。
アヴェ、マリア...(アヴェ・マリアの祈り)
神の母聖マリア、わたしたちのために祈ってください。
キリストの約束にかなうものとなりますように。
祈りましょう。
神よ、み使いのお告げによって、御子が人となられたことを知ったわたしたちが、キリストの受難と十字架をとおして、復活の栄光に達することができるよう、恵みを注いでください。
わたしたちの主イエス・キリストによって。
アーメン。
栄光は父と子と聖霊に...(栄唱3回）
主よ、永遠の安息をかれらに与え、不滅の光でかれらを照らしてください。
かれらが安らかにいこいますように。アーメン。
教皇による祝福
主は皆さんと共に。また司祭と共に。
主のみ名は今もいつも世々に称えられますように。
わたしたちの助けは主のみ名の中に。
主は天地の創造主。
全能の神、父と子と聖霊の、祝福が皆さんの上にありますように。
アーメン。