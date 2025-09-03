Sono 24 milioni i pellegrini giunti a Roma per il Giubileo della Speranza
Il Dicastero per l'Evangelizzazione ha reso noti i dati sull’affluenza di fedeli che finora sono giunti in pellegrinaggio giubilare
Vatican News
Passati poco più che otto mesi da quando Papa Francesco, lo scorso 24 dicembre, aprì la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente inizio all’Anno Santo, il numero dei pellegrini giunti a Roma per celebrare il Giubileo ammonta, ad oggi, a 24 milioni. Lo fa sapere il Dicastero per l’Evangelizzazione.
Intanto, sabato alle ore 10 Papa Leone XIV terrà in piazza San Pietro un’udienza giubilare, durante la quale la Porta Santa rimarrà chiusa, ma al termine i partecipanti potranno attraversarla senza essersi previamente iscritti al portale di registrazione.
03 settembre 2025, 15:51