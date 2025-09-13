Santa Sede e Vietnam, conclusa la 12.ma riunione del Gruppo di lavoro congiunto

Nel corso dei colloqui, si legge in un comunicato congiunto, è stato affrontato il tema delle relazioni bilaterali e la situazione della Chiesa cattolica nel Paese asiatico. Riconosciuto, inoltre, “il contributo della comunità cattolica” al suo sviluppo, “nel segno della testimonianza evangelica e dell’impegno civico”

La dodicesima riunione del Gruppo di lavoro congiunto tra il Vietnam e la Santa Sede si è svolta ieri venerdì 12 settembre in Vaticano. L’incontro, si legge in un comunicato stampa, è stato presieduto da monsignor Mirosław Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, a capo della delegazione della Santa Sede e da Le Thi Thu Hang, vice ministra degli Affari Esteri e capo della delegazione vietnamita. “Nel corso dei colloqui”, afferma il documento, le due parti hanno affrontato il tema delle relazioni bilaterali e della situazione della Chiesa cattolica in Vietnam. È stato inoltre riconosciuto “il contributo della comunità cattolica allo sviluppo del Paese, nel segno della testimonianza evangelica e dell’impegno civico”.

Soddisfazione per i progressi compiuti

Sia la Santa Sede che il Vietnam, recita il comunicato, “hanno espresso soddisfazione per i progressi compiuti” in seguito all’11.ma riunione, tenutasi lo scorso maggio 2024 ad Hanoi, capitale del Paese asiatico, “ricordando il dialogo costante, gli scambi di delegazioni a diversi livelli — in particolare ad alto livello — e le attività del rappresentante pontificio residente ad Hanoi, l’arcivescovo Marek Zalewski”.

Promuovere ulteriormente i rapporti

Entrambe le delegazioni, si legge ancora nel documento, “hanno ribadito la volontà di promuovere ulteriormente i rapporti attraverso nuovi incontri”, e hanno anche concordato “di proseguire con cadenza regolare le riunioni del Gruppo di lavoro congiunto”. I lavori si sono svolti in un clima “descritto come cordiale e improntato alla fiducia reciproca”.

Le udienze con il Papa e in Segreteria di Stato

Il comunicato si conclude spiegando che, durante la permanenza in Vaticano, la delegazione vietnamita è stata ricevuta da Papa Leone XIV. Sono seguite le visite di cortesia al cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e all’arcivescovo Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.