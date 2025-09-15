"Restituire un volto all'umano", a Roma un incontro di arte e dialogo
Come può la narrazione restituire un volto all’umano, generare empatia dove le immagini quotidiane spesso falliscono? A partire da questa domanda domani, 16 settembre, alle 17, nella Sala San Pio X in Via dell’Ospedale 1 a Roma, si terrà l’incontro “Restituire un volto all’umano”, promossi dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione.
L’incontro, parte del public programme di Conciliazione 5, nasce in relazione alla mostra personale di Adrian Paci No Man is an Island, a cura di Cristiana Perrella, direttrice Macro. L'esposizione è attualmente in corso nello spazio di Conciliazione 5 e nelle Corsie Sistine.
Dopo i saluti dei prefetti dei due Dicasteri promotori, rispettivamente il cardinale José Tolentino de Mendonça e Paolo Ruffini, si terranno gli interventi della stessa curatrice Perrella e dell'artista Paci, insieme Laura Silvia Battaglia, giornalista, regista, conduttrice radiofonica.
Sempre domani, la video installazione “The bell tolls upon the waves” di Adrian Paci sarà visibile alle Corsie Sistine del Complesso Santo Spirito in Sassia con ingresso gratuito, dalle ore 16 alle 20.
