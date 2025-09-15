Cerca

italiano
La locandina dell'evento "Restituire un volto all'umano"
Vaticano

"Restituire un volto all'umano", a Roma un incontro di arte e dialogo

Domani 16 settembre, alle 17, nella Sala San Pio X l’incontro, parte del public programme di Conciliazione 5, nato in relazione alla mostra personale di Adrian Paci "No Man is an Island", a cura di Cristiana Perrella. Previsti i saluti del cardinale de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione

Vatican News

Come può la narrazione restituire un volto all’umano, generare empatia dove le immagini quotidiane spesso falliscono? A partire da questa domanda domani, 16 settembre, alle 17, nella Sala San Pio X in Via dell’Ospedale 1 a Roma, si terrà l’incontro “Restituire un volto all’umano”, promossi dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione.

L’incontro, parte del public programme di Conciliazione 5, nasce in relazione alla mostra personale di Adrian Paci No Man is an Island, a cura di Cristiana Perrella, direttrice Macro. L'esposizione è attualmente in corso nello spazio di Conciliazione 5 e nelle Corsie Sistine.

 

Dopo i saluti dei prefetti dei due Dicasteri promotori, rispettivamente il cardinale José Tolentino de Mendonça e Paolo Ruffini, si terranno gli interventi della stessa curatrice Perrella e dell'artista Paci, insieme Laura Silvia Battaglia, giornalista, regista, conduttrice radiofonica.

Sempre domani, la video installazione “The bell tolls upon the waves” di Adrian Paci sarà visibile alle Corsie Sistine del Complesso Santo Spirito in Sassia con ingresso gratuito, dalle ore 16 alle 20.

Argomenti
15 settembre 2025, 17:10
