Parolin in Portogallo, visita a Fatima e sul luogo dell'incidente a Lisbona

Il cardinale Segretario di Stato in viaggio nel Paese da oggi 12 fino a domenica 14 settembre. Sosterà in preghiera nella zona dove è deragliata la Funicolar da Glória nella capitale e parteciperà al Giubileo delle Autorità Civili

Vatican News

Inizia con una visita al Santuario di Fatima, meta ogni anno di milioni di pellegrini, il viaggio in Portogallo del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. Il porporato si trova nel Paese iberico dal 12 al 14 settembre.

Secondo il programma, pubblicato dall'account su X della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, il porporato domani sarà ancora a Fatima e reciterà il Rosario nella Capelinha das Aparições. Si trasferirà poi a Lisbona, dove è prevista una sosta di preghiera nel luogo dell'incidente della Funicolar da Glória, uno degli storici elevador della città deragliata lo scorso 3 settembre, provocando morti e feriti.

Sempre a Lisbona, il cardinale Parolin incontrerà il primo ministro del Portogallo, Luís Montenegro, e parteciperà al Giubileo delle Autorità Civili. Nella stessa giornata presiederà la celebrazione eucaristica presso Nossa Senhora de Fátima

Domenica 14 settembre è prevista, invece, la visita di cortesia al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa.