Papa Leone XIV stringe la mano al presidente della Polonia Nawrocki Papa Leone XIV stringe la mano al presidente della Polonia Nawrocki  (@VATICAN MEDIA)
Vaticano

In udienza da Leone XIV il presidente polacco Nawrocki

Dopo il colloquio con il Papa, il capo di Stato europeo ha incontrato i vertici della Segreteria di Stato per un confronto sul conflitto ucraino e la situazione sociopolitica del Paese

Vatican News

Questa mattina, 5 settembre, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il neo presidente della Repubblica di Polonia Karol Tadeusz Nawrocki, che un mese fa aveva prestato giuramento davanti all’Assemblea nazionale del suo Paese. Successivamente il capo di Stato ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Il capo di Stato polacco Nawrocki durante l'incontro con la Segreteria di Stato Vaticano
Il capo di Stato polacco Nawrocki durante l'incontro con la Segreteria di Stato Vaticano   (@VATICAN MEDIA)

Ucraina e sicurezza in Europa

La Sala Stampa della Santa Sede ha rferito in una nota che oggetto dei “cordiali colloqui” in Segreteria di Stato è stata “la situazione socio-politica” della Polonia, con particolare riferimento “ai valori su cui si fonda la società polacca e la necessità di costruire consenso di fronte alle sfide a cui deve rispondere”. Di seguito il colloquio ha riguardato tematiche di “carattere internazionale”, con una speciale attenzione dedicata “al conflitto in Ucraina e alla sicurezza dell’Europa”.

05 settembre 2025, 13:52
