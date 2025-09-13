Cerca

Cerca

Cerca

ititaliano
Lo spettacolo di luci in Piazza San Pietro
Lo spettacolo di luci in Piazza San Pietro
Andrea Bocelli partecipa all'evento "Grace for the World"
Andrea Bocelli partecipa all'evento "Grace for the World"
L'evento "Grace for the World" in Piazza San Pietro
L'evento "Grace for the World" in Piazza San Pietro
Il cantante Pharrell Williams partecipa all'evento "Grace for the World"
Il cantante Pharrell Williams partecipa all'evento "Grace for the World"
Membri dei "Cavalieri Bolla Pontificia" in Via della Conciliazione
Membri dei "Cavalieri Bolla Pontificia" in Via della Conciliazione
Lo spettacolo di luci in Piazza San Pietro
Lo spettacolo di luci in Piazza San Pietro
Vaticano

"Grace for the World", musica e uno spettacolo di droni accendono Piazza San Pietro

L'evento internazionale arriva a culmine del World Meeting on Human Fraternity. Ad alternarsi sul palco testimoni e artisti di fama mondiale, tra i quali Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Il Volo. L'emiciclo berniniano è illuminato da un’esibizione aerea di oltre 3mila droni e luci, ispirata ai capolavori della Cappella Sistina.

Vatican News

La musica, le luci, l’attesa. Non un semplice "evento artistico", ma un vero e proprio "progetto culturale" capace di unire dibattito, testimonianze e arte: questo è Grace for the World, l’appuntamento internazionale che questa sera, 13 settembre, accende e riempie Piazza San Pietro, segnando anche la chiusura del World Meeting on Human Fraternity. L'evento, che nei giorni scorsi ha promosso 15 tavoli tematici e laboratori di confronto con la partecipazione di personalità di rilievo internazionale, trova in questo spettacolo la sua sintesi più suggestiva.

Un "abbraccio simbolico" al mondo

L’ingresso nell’emiciclo berniniano è stato aperto dalle ore 18.00, permettendo al pubblico di prendere posto per assistere a una serata che alterna voci e testimonianze a performance artistiche di livello mondiale. Sul palco, infatti, si alternano il maestro Andrea Bocelli, Pharrell Williams insieme al coro gospel Voices of Fire, John Legend, il coro della Diocesi di Roma diretto dal maestro Marco Frisina, i tre tenori italiani de Il Volo, la cantautrice colombiana Karol G, e molti altri artisti. A rendere l’atmosfera ancora più emozionante è lo spettacolo di droni e luci curato da Nova Sky Stories, con immagini ispirate agli affreschi della Cappella Sistina. Un evento che, come sottolineava il comunicato stampa di presentazione del meeting, celebra “la forza della fraternità” e lancia al mondo “un abbraccio simbolico e un rinnovato impegno collettivo per la tutela del Creato”.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti
13 settembre 2025, 20:30
Ascolta i Podcast
Ascolta i Podcast
Angelus
Angelus
Udienze Papali
Udienze Papali
Parola del giorno
Parola del giorno
Santo del giorno
Santo del giorno
Preghiere Cristiane
Preghiere Cristiane
Festività Liturgiche
Festività Liturgiche
Il tuo contributo per una grande missione Il tuo contributo per una grande missione