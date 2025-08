Una partnership per il futuro dell'Africa

L'Iccrom e la Fabbrica di San Pietro hanno stretto un'importante alleanza per promuovere la conservazione del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile nei Paesi africani. Questo progetto innovativo offrirà nuove opportunità per i giovani artigiani e artisti locali, contribuendo a costruire comunità più solide e prospere

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

Concretizzando la loro condivisa dedizione al patrimonio culturale e alle nuove generazioni, il direttore generale dell'Iccrom - organizzazione intergovernativa dedicata alla conservazione del patrimonio culturale in ogni regione del mondo - Aruna Francesca Maria Gujral e il presidente della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, cardinale Mauro Gambetti, hanno siglato un accordo di partenariato strategico. L'intesa è focalizzata sulla conservazione del patrimonio culturale, l'artigianato e la cooperazione internazionale. Questo accordo ha posto le fondamenta per collaborazioni e iniziative congiunte di rafforzamento delle capacità, con particolare enfasi sulla valorizzazione delle competenze artigianali, per il restauro e per la conservazione sostenibile del patrimonio culturale. Al cuore dell'accordo vi è l'impegno a promuovere le competenze locali, proteggere il ricco patrimonio africano e creare opportunità socio-economiche per i giovani attraverso lo sviluppo delle loro abilità.

Un approccio innovativo

"La firma di questo accordo segna l'inizio di un cammino importante, in cui si incontrano due grandi tradizioni di conoscenza", ha dichiarato Aruna Francesca Maria Gujral. "Il patrimonio è molto più di ciò che ereditiamo; è espressione vivente delle identità che ci hanno preceduto e che ci accompagnano mentre costruiamo il domani".

La Fabbrica di San Pietro apre le porte

"Attraverso questo progetto formativo la Fabbrica di San Pietro, tramite la propria Scuola delle Arti e dei Mestieri, apre le porte della Basilica Vaticana a giovani artisti e artigiani africani", ha affermato il cardinale Mauro Gambetti. "Condividere il sapere maturato nei secoli e trasmettere l'eccellenza artigianale che custodisce la Basilica di San Pietro rappresenta un impegno a favore della crescita di nuove generazioni di professionisti nel settore della tutela dei beni culturali, in uno spirito di servizio, di autentica fraternità e di amore per la bellezza che conduce a Dio".

Sviluppo sostenibile e collaborazione



Il progetto prevede un approccio di sviluppo delle capacità che si diffonde a livello locale, consentendo ai partecipanti di integrare le competenze acquisite in Vaticano con le conoscenze tradizionali dei loro paesi. Questo processo di condivisione delle conoscenze sarà guidato da istituzioni partner in Costa d'Avorio, Egitto, Kenya e Tunisia. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di cooperazione internazionale dell'Italia, che puntano a costruire relazioni solide e durature con i Paesi africani, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la collaborazione reciproca.