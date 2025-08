Quello “spazio vivo e fecondo” tra letteratura e lettore

Sulle pagine de L’Osservatore Romano una riflessione di Katie Kitamura, giornalista e scrittrice americana di origine giapponese, sulla lettera che nel 2024 Papa Francesco aveva dedicato al valore di romanzi e poesie nella formazione alla vita cristiana

di Katie Kitamura

Sono tante le cose che colpiscono della lettera di Papa Francesco sulla letteratura, non ultimo il fatto stesso che esista. Questa lunga riflessione sugli usi della letteratura, fatta da una figura della sua levatura morale e intellettuale, inquadra il comune lamento degli scrittori riguardo all’emarginazione culturale della letteratura. Papa Francesco ci ricorda che il potere della letteratura non si misura in numeri e tantomeno in termini di portata. Al contrario, la sua vera portata e intima e rivolta verso l’interno.

La lettera spiega con splendida precisione come un testo – qualsiasi testo, ma in particolare un testo letterario – esiste nel mondo. Un romanzo o una poesia o una storia può mutare all’infinito, anche quando le parole sulla pagina rimangono le stesse. Papa Francesco scrive: il lettore “[i]n qualche modo riscrive l’opera, la amplifica con la sua immaginazione, crea un mondo, usa le sue capacità, la sua memoria, i suoi sogni, la sua stessa storia”. Nessun testo è definito. Esiste invece nello spazio tra l’autore e il lettore.

Un testo letterario nella migliore delle ipotesi, è “vivo e sempre fecondo”, secondo la descrizione di Papa Francesco, “capace di parlare di nuovo in molti modi e di produrre una sintesi originale con ogni lettore che incontra”. Questa è forse una delle descrizioni più profonde e fiduciose della capacità della letteratura, e suggerisce che il suo potere sta nella mutualità. La lettura non viene raffigurata come una via di trasmissione dall’autore al lettore, bensì come atto di impegno fondamentale e di collaborazione: una forma di contatto autentico, una negoziazione tra due menti.

Da autrice provo molto disagio per l’autorità che viene accordata allo scrittore. Non ho nessun interesse a dire al lettore che cosa provare o credere. Non voglio proprio controllare l’esperienza del lettore. Ritengo che questo concetto di potere sia lungi dall’essere utile a qualsiasi sforzo letterario. Ho invece cercato di pensare alla scrittura di un romanzo come alla costruzione di una struttura abbastanza capiente da ospitare sia il lettore sia lo scrittore. A volte ciò significa occupare un po’ meno spazio come autore.

La letteratura non è semplicemente un riflesso del mondo, lo stendhaliano “specchio che si porta a spasso per una strada maestra”. Il romanzo rispecchia il mondo, ma riflette anche le particolarità del lettore. Come scrive Papa Francesco, grazie all’atto della lettura “il lettore è implicato in prima persona come ‘soggetto’ di lettura e, nello stesso tempo, come ‘oggetto’ di ciò che legge. Leggendo un romanzo o un’opera poetica, in realtà il lettore vive l’esperienza di ‘venire letto’ dalle parole che legge”. È questo il potere della letteratura: che ci permette di vedere non solo il mondo, ma anche noi stessi e, vedendo queste due cose insieme, di comprendere anche come agiamo sul mondo.