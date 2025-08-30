Hebdomada Papae: il Gr in latino del 30 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario oggi: l'udienza generale di mercoledì scorso, l'Angelus del 24 agosto, i messaggi del Pontefice della sollenità di Sant'Agostino. Il settimanale di informazione - in collaborazione con l’Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato - è diffuso anche in podcast su Vatican News

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die tricésimo mensis Augústi Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

In Generáli Audiéntia, die praetérito Mercúrii Póntifex effátur: spes non est effúgium quoddam, sed ex quoque dolóre amándi volúntas.

In Angélica Salutatióne, die quarto et vicésimo mensis Aug ústi, Leo quartus décimus monet: non súfficit verbórum fides, Iesus flágitat ut in amóre perículum adeátur.

Sancti Augustíni litúrgica memória brevilóquium Pontíficis recénset et núntium televisíficum, Augustiniánae Provínciae sancti Thomae de Villanova transmíssum.

Ex corde salútat Latínum sermónem auscultántes Alexánder De Carolis.

NOTÍTIAE

In Audiéntia Generáli die vicésimo séptimo mensis Augústi, in qua círciter quíndecim mília hóminum interfuérunt inter Páuli sexti Áulam, Basílicam Sancti Petri et Petriánum Cavǽdium, Leo quartus décimus de Christi passióne incoháta disséruit. Refert Sílvia Guidi.

«Cum sciret Iesus quid sibi eveníret, óbviam ivit iísque dixit “quem quéritis?”» (Io 18,4). Ioánnes Evangelísta Christum osténdit qui non recéssit, cum in hortis olivárum caperétur. Leo Papa, sua in catechési, asséverat Iesum “se tradidísse, non ob infirmitátem, sed ob amórem. Qui amor sic est plenus, sic perféctus, ut repúlsam non pertiméscat. Iesus non est captus: sivit se cápere. Haud captiónem est passus, sed doni est áuctor”. Disseréndo éxplicat Póntifex quómodo “in concúbia nocte, cum ómnia corrúere vidéntur, Iesus demónstret christiánam spem non esse effúgium, sed deliberatiónem”. Post haec verba, hortátur Póntifex ut “et bellum geréntes, et inter natiónes communitátes, dimicatiónibus in Terra Sancta finem impónant”.

In Angélica Salutatióne apud Petriánum Forum, Leo quartus décimus áutumat non satis esse gérere “religiósos actus, si hi cor non commútant”. Refert Eugénius Murrali.

“Angústae portae” imágo e Lucae Evangélio (Lc 13,22-30) diéi domínico praetériti exstat. Per senténtiam “Conténdite intráre per angústam portam; quia multi, dico vobis, quaerunt intráre et non póterunt” (v. 24), “Dóminus – planum facit Póntifex – ánimum nostrum frángere non vult. Ipsíus autem verba potíssimum excútere volunt immódicam fidúciam illórum qui se iam esse salvos putant, illórum quippe qui religiónem exércent atque idcírco áliquo número se esse arbitrántur”. Et ádicit: “Fratres ac soróres, pulchrum est quod lacéssens ab hodiérno Evangélio nobis praebétur; dum nonnúmquam nobis áccidit ut illum qui procul est a fide iudicémus, Iesus ‘securitátem credéntium’ in discrímine ponit”. Post Angélicam Salutatiónem áliquid de Ucraína: “Hódie nos cum Ucraínae frátribus coniúngimur, qui per spiritále incéptum, quod est Precátio Mundiális pro Ucraína, póstulant ut Dóminus suae sauciátae Natióni pacem tríbuat”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

“Vita et exémplum sancti Augustíni commonefáciunt nos unumquémque nostrum dona et talénta accepísse a Deo ac vocatiónem, perfectiónem et gáudium nostrum tum oríri, cum éadem cum benígna caritáte Deo aliísque restituámus”. Brevilóquium est Leónis quarti décimi, sancti Augustíni obveniénte litúrgica memória. Póntifex ínsuper televisíficum núntium lingua ánglica Augustiniánae Provínciae Sancti Thomae de Villanova misit, quae nomísmate Pontíficem honestávit.

Die quinto mensis Septémbris, post merídiem, Leo quartus décimus Burgum Laudato si’ Arce Gandúlfi officióse inaugurábit.

Satis est dictum, eventúra narrabúntur próxima hebdómada.

