Hebdomada Papae: il Gr in latino del 23 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario oggi: il 22 agosto giorno di digiuno e preghiera per invocare pace e giustizia; il Papa prega per la pace al Santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella; il Pontefice scrive a una mamma: affidarsi a Maria per affrontare ogni incertezza

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die vicéimo tértio mensis Augústi anno bismillésimo vicésimo quinto

TITULI

Leo Quartus Décimus die vicésimo secúndo mensis Augústi tempus indìxit ieiúnii et oratiónis ad pacem et iustítiam invocándas.

Papa orat pro pace apud Sanctuárium Beátæ Maríæ Vírginis Dóminæ Nostræ Gratiárum ad Mentoréllam.

Póntifex ad matrem quandam scripsit oportére nos Maríæ commítti in ómnibus incértis obeúndis.

Salútem plúrimam ómnibus voíbis optátis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos ex corde dicit Maríus Galgano.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTITIA I

Exeúnte Audiéntia Generáli fériæ quartæ in Aula a Paulo Sexto nuncupáta, Papa adhortátus est, ut féria sexta Beátam Vírginem potíssimum orarémus, quæ eo die tamquam Regína cólitur. De his lóquitur Olga Sakun.

Christifidéles Lusitános ádloquens, Leo Quartus Décimus propósitum prínceps memorávit pacífici populórum hominúmque convíctus: «Sine vénia nulla umquam erit pax!». Peregrínos polónos salútans Romæ adstántes, ac præsértim eos qui e Sanctuário polóno Dóminæ Nostræ de Monte Nigro advenérunt, ubi pretiósa imágo Beátae Maríæ Vírginis de Czestochovia pie asservátur, ab uno eórum petívit, ut «intentiónibus adicerétur supplicátio pro dono inérmis armáque adiméntis pacis in univérso terrárum orbe, potíssimum in Ucraína et Vicíno Oriénte».

NOTITIA II

Féria tértia prætérita Leo Quartus Décimus Sanctuárium Beátæ Maríæ Vírginis Dóminæ Nostræ Gratiárum ad Mentoréllam in vico Guadaníolo prope Capránicam ad viam Prænestínam intra fines diœcésis Tiburtínæ privátim visitávit. Ómnia refert Rosárius Tronnolone.

«Visitátio tam gratíssima fuit quam necopináta», coram médiis communicatiónis asséruit rector Sanctuárii Reveréndus Pater Adámus Dzwigon. Qui réttulit ìnsuper: «Vóluit Papa, ut Matris Gratiárum ampléxu acciperétur. Qui postquam ecclésiam est ingréssus, ad Dóminæ Nostræ pedes céreum succéndens, supplex ab ea grátiam pacis in mundo petívit». Sicut iam præcessóres eius, religiósi Papam per sacrárii aulas duxérunt, «ut quid históriæ loci cognósceret, cryptam invísens sancti Benedícti et rupem sancti Eustáchii».

NOTITIÆ BREVIORES

In novissima itálica epheméride a Foro Petriáno seu «Piazza San Pietro» nuncupáta, Leo Quartus Décimus lítteris respóndit, quibus Laura quædam in eódem libéllo áliquas meditatiónes de temptatiónibus in vita fídei communicáverat. Adhortátur Póntifex, ut polus fírmiter teneámus Virgo, difficultátes «nómine ciéntes».

In ecclésia Sanctæ Maríæ a Rotúnda prætérita domínica Leo Quartus Décimus Missam celebrávit adstántibus paupéribus, quibus diœcésis Albanénsis assídet, et operatóribus consociatiónis cathólicæ loci, cui nomen «Cáritas». In homília Póntifex adhortátus est, ut, muris neglegéntiæ evérsis, igne caritátis inflammarémur. Ad Angélicam Salutatiónem Papa appellávit, dicens: «Bonum disiúngit quandóque, sed rénovat simul». Post precatiónem dapes cum paupéribus apud Burgum Laudato si’ participávit.

Finis fit hæc loquéndi, cétera nova próxima hebdómada. Valéte!

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

23 agosto 2025

Titoli

Leone XIV: il 22 agosto giorno di digiuno e preghiera per invocare pace e giustizia

Il Papa prega per la pace al Santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella

Il Pontefice scrive a una mamma: affidarsi a Maria per affrontare ogni incertezza

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Al termine dell’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI il Papa ha invitato in particolare a pregare la Vergine nella giornata di venerdì in cui è venerata come Regina. Ce ne parla Olga Sakun.

Rivolgendosi ai fedeli di lingua portoghese Leone XIV ha ricordato il presupposto fondamentale della pacifica convivenza tra i popoli e tra le persone: “Senza il perdono non ci sarà mai la pace!”. Salutando i pellegrini polacchi presenti a Roma e quelli venuti dal Santuario della Madonna di Jasna Góra, in Polonia, dove è conservata l'icona della Madonna di Częstochowa, ha chiesto loro di “includere nelle vostre intenzioni la supplica per il dono della pace – disarmata e disarmante – per tutto il mondo, in particolare per l'Ucraina e il Medio Oriente”.

Leone XIV si è recato martedì in visita privata al Santuario della Madonna Madre delle Grazie della Mentorella, a Guadagnolo, piccola frazione di Capranica Prenestina, nella diocesi di Tivoli. Il servizio di Rosario Tronnolone.

"È stata una visita molto gradita e inaspettata", commenta ai media vaticani il rettore padre Adam Dzwigon. "L’intento era di lasciarsi abbracciare dalla Madre delle Grazie. Una volta entrato in chiesa - racconta - il Papa ai piedi della Madonna ha acceso un cero esprimendo una supplica particolare per la pace nel mondo". Come accaduto per i suoi predecessori, i religiosi hanno guidato il Papa negli ambienti del luogo sacro, "per conoscere un po’ la storia del posto, visitando la grotta di san Benedetto, la rupe di sant’Eustachio.

(NOTIZIE)

Nell'ultimo numero della rivista Piazza San Pietro, la risposta di Leone XIV alla lettera di Laura che ha condiviso sulle pagine del magazine alcune tentazioni nella fede. Avere fermo come punto di riferimento la Vergine, consiglia il Pontefice, che invita a "chiamare per nome" le difficoltà.

Nel Santuario di Santa Maria della Rotonda, Leone XIV ha celebrato domenica scorsa la messa con i poveri assistiti dalla diocesi di Albano e gli operatori della Caritas. Nell’omelia ha invitato a spezzare i muri dell’indifferenza e lasciarsi raggiungere dal fuoco della carità. All’Angelus il Papa ha rivolto l’appello: “Il bene a volte divide, ma rinnova”. Dopo la preghiera c´è stato il pranzo con i poveri presso il Borgo Laudato si’.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.