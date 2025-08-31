L’arcivescovo Gallagher in Slovenia per il Bled Strategic Forum

Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali sarà nel Paese europeo dal 31 agosto al 2 settembre per partecipare alla 20.ma edizione della conferenza che si tiene nella città di Bled

Vatican News

Da oggi, 31 agosto, fino a martedì 2 settembre il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, si recherà in Slovenia per partecipare alla 20.ma edizione del Bled Strategic Forum, che si tiene nell’omonima città.

Iniziato nel 2006, il Bled Strategic Forum è una piattaforma di incontro per discutere di temi e sfide politiche, di sicurezza e di sviluppo che toccano l’Europa e il mondo, riunendo partecipanti da vari contesti e provenienze. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Un mondo in fuga” (“A Runaway World”) e si soffermerà su come l’Europa e l’Unione europea possono impegnarsi e ridefinire il proprio ruolo per far fronte alle varie crisi e tensioni geopolitiche, economiche e climatiche che affronta il mondo oggi.