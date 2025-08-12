Il cardinale Parolin in missione in Burundi

Da oggi al 18 agosto, il segretario di Stato si recherà nel Paese africano per la chiusura del Giubileo per i 60 anni di relazioni diplomatiche con la Santa Sede e per la posa della prima pietra del centro sanitario in onore del nunzio Courtney, assassinato nel 2023

Vatican News

Su invito della Chiesa locale e delle autorità del Burundi, il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, si recherà nel Paese africano da oggi 12 agosto fino a lunedì 18. Occasione del viaggio è la chiusura del Giubileo per i 60 anni di relazioni diplomatiche Burundi - Santa Sede e l’inaugurazione del monumento e posa della prima pietra del centro sanitario in onore del nunzio apostolico, monsignor Michael Aidan Courtney, a ventitré anni dalla sua uccisione in un agguato.

Il ricordo del nunzio Courtney

Nominato nel 2000 da Giovanni Paolo II rappresentante pontificio nel Paese devastato dalla guerra civile, monsignor Courtney ebbe un ruolo di primo piano nel raggiungimento dell’accordo del novembre 2003 tra il Governo burundese e i ribelli hutu. Destinato alla Nunziatura apostolica di Cuba, il presule irlandese aveva chiesto di rimanere a Bujumbura per un altro periodo, ritenendo imminente la possibilità di una pace definitiva. Mentre viaggiava non distante dalla capitale del Burundi, la sua auto fu raggiunta da diversi spari. Unico fra gli occupanti del mezzo a venire colpito, l’arcivescovo spirò in ospedale: era il 29 dicembre 2003 e aveva solo 58 anni.

Nel 2023, a vent'anni dal decesso, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher aveva celebrato la Messa di suffragio per il nunzio nella cappella irlandese delle Grotte vaticane. Ora sarà l'intero Paese, alla presenza del cardinale Parolin, a commemorare l'arcivescovo con l'istituzione di questo centro che sorgerà proprio sul luogo dell'assassinio. Il progetto era stato annunciato lo scorso anno dal presidente del Burundi, Évariste Ndayishimiye, e la data della posa della prima pietra era stata fissata per il 14 agosto 2025. In quel giorno, infatti, Parolin, presiederà la cerimonia per l'inaugurazione del monumento e l'avvio dei lavori del Centro sanitario.

Il programma del viaggio

A riferire il programma dettagliato del viaggio del cardinale è l'account su œ della Segreteria di Stato, @TerzaLoggia. Secondo quanto si legge, il porporato domani, 13 agosto, celebrerà la Messa con la Conferenza Episcopale del Burundi che poi incontrerà privatamente. Lo stesso giorno è previsto il colloquio con il presidente Ndayshimiye e la firma degli Accordi specifici tra la Conferenza Episcopale e il Governo. Venerdì 15 agosto, Parolin celebrerà invece la Messa al Santuario Mariano di Mugera, per poi visitare la Capitale politica e amministrativa Gitega.

Un'altra Messa sarà celebrata sabato 16 agosto; subito dopo il cardinale Parolin incontrerà i seminaristi e i superiori maggiori degli Ordini religiosi maschili e femminili. In quello stesso giorno si terrà l'inaugurazione del memoriale di monsignor Michael Aidan Courtney alla Nunziatura Apostolica e il ricevimento con il Corpo Diplomatico. Infine, domenica 17 agosto, Parolin presiederà la Messa di chiusura del Giubileo per i 60 anni di relazioni diplomatiche Burundi - Santa Sede al Santuario Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt, costruito sullo stesso terreno dove il 7 settembre 1990 San Giovanni Paolo Il celebrò l'Eucarestia