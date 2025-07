Un francobollo per l'inizio del pontificato di Leone XIV

Vaticano, nuovo e-shop per filatelica e numismatica

Il Governatorato lancia il sito web www.cfn.va per consentire ai collezionisti di francobolli e monete e agli appassionati di tutto il mondo di comprare online i prodotti ufficiali della Città del Vaticano. Adottate soluzioni ecocompatibili nella realizzazione dei prodotti e nella scelta dei materiali utilizzati in linea con l’impegno dello Stato della Città del Vaticano per uno sviluppo sostenibile e una ecologia integrale

Vatican News È online da oggi, 24 luglio, la nuova piattaforma www.cfn.va del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che si occupa delle attività di Commercializzazione filatelica e numismatica (CFN). Collezionisti e appassionati di tutto il mondo possono adesso acquistare i prodotti ufficiali dello Stato della Città del Vaticano direttamente online, grazie a un e-shop completamente rinnovato. La nuova piattaforma è stata concepita per offrire un’esperienza d’acquisto moderna, semplice e accessibile a un pubblico globale. Nel portale sono disponibili le emissioni dedicate al pontificato di Papa Francesco, all’Anno Santo 2025, alla Sede Vacante e al pontificato di Papa Leone XIV. L’intero sistema di distribuzione è stato rivisitato per garantire maggiore trasparenza e inclusività. Nel processo di aggiornamento, è stata posta particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale, adottando soluzioni ecocompatibili sia nella realizzazione dei prodotti che nella scelta dei materiali utilizzati. Ogni elemento dell’offerta — dal confezionamento alle comunicazioni informative — è stato ripensato in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale, privilegiando materiali riciclabili e pratiche responsabili. Il tutto in linea con l’impegno della Città del Vaticano verso uno sviluppo sostenibile e una transizione ecologica concreta. Con il lancio della nuova piattaforma online, anche gli utenti non precedentemente registrati possono creare un profilo, ampliando così l’accesso e rendendolo più inclusivo. Le nuove procedure di registrazione rafforzano l’impegno della CFN nella protezione dei dati personali e introducono strumenti concreti per garantire maggiore trasparenza e controllo. L’obiettivo è offrire a tutti — collezionisti già attivi e nuovi appassionati — un’esperienza digitale sicura, responsabile e pienamente conforme ai più elevati standard normativi. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui