Giubileo dei missionari digitali e influencer cattolici, per essere connessi alla speranza

A centinaia sono attesi a Roma il 28 e il 29 luglio per l'evento inedito dedicato alla categoria. Nella prima giornata il convegno all'auditorium Conciliazione con i contributi dei gesuiti McCallum e Spadaro, l'indomani il passaggio della Porta santa con la Messa a San Pietro presieduta dal cardinale Tagle, la preghiera con la Comunità di Taizé e il festival finale in piazza Risorgimento. La app Vatican Vox per seguire gli appuntamenti nelle varie lingue

Vatican News

Tenere accesa la speranza, amplificarla fino agli estremi della terra, per una Chiesa senza confini. È quanto si cercherà di fare il 28 il 29 luglio a Roma dove missionari digitali e influencer da tutto il mondo sono attesi per il Giubileo loro dedicato. Preghiera, confronti, convivialità: sono le dimensioni che il Dicastero per l'Evangelizzazione, di concerto con quello per la Comunicazione, ha predisposto. Per tutte le informazioni sull’evento, è stata approntata l’app “Vatican Vox” con la traduzione simultanea in 5 lingue, e quella di Radio Vaticana, con la traduzione e il commento in 8 lingue, oltre a un vademecum predisposto insieme alla Protezione civile.

Il convegno sulla missione al tempo delle reti digitali

Dopo la Messa di inizio - le parrocchie coinvolte per le celebrazioni specifiche saranno quelle nei pressi del Vaticano: Santa Maria delle Grazie, San Gregorio VII, San Giuseppe al Trionfale, Santo Spirito in Sassia - si confluirà verso l'Auditorium Conciliazione per l'inaugurazione del Giubileo, alle 9.00, alla presenza del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, e Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione. Sarà poi monsignor Lucio Ruiz a dare il benvenuto ai pellegrini, ai quali sarà offerta una riflessione del gesuita David McCallum, direttore esecutivo del Discerning Leadership Program, che farà della Parola di Dio il catalizzatore dell'essere connessi oggi. Il convegno potrà essere seguito in diretta sul portale e sul canale YouTube di Vatican News. Interverrà poi anche il gesuita Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, sottolineando il contributo della teologia sulla missione ai tempi delle reti e degli algoritmi. Si condivideranno, inoltre, alcune prospettive del Gruppo di Studio del Sinodo sulla Sinodalità. I gruppi di studio lavoreranno cercando di individuare il senso di essere pienamente presenti come Chiesa nella cultura digitale.

Nel pomeriggio di lunedì 28 sono previste due tavole rotonde: la prima, alle 15.00 (in presenza e online), per uno scambio di esperienze sui missionari digitali, con rappresentati internazionali. La seconda, alle 17.30, sui "Santi influencer di Dio". Al termine di ciascuna ci sarà un tempo di un'ora circa per la condivisione nei gruppi di lavoro. A chiudere, la preghiera guidata dal cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, arcivescovo emerito di Tegucigalpa. Alle 21.30 sarà il cardinale José Cobo Cano, arcivescovo metropolita di Madrid, a presiedere l'adorazione eucaristica e la liturgia penitenziale.

L'affidamento dei progetti digitali nella preghiera

Il cuore del Giubileo, con il ritrovo a Piazza Pia e il pellegrinaggio lungo Via della Conciliazione verso la Basilica di San Pietro, avverrà alle 8.00 di martedì 29. Alle 10.00 avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione - Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari. All'Auditorium Conciliazione si tornerà per il pranzo collettivo e un momento di riposo, prima di immergersi, alle 14.00, nell'incontro ecumenico Together for Hope (in presenza e online, tramite Vatican News), animato dalla Comunità di Taizé. Sarà uno spazio di incontro, comunione e missione condivisa con coloro che, da diversi angoli del mondo, annunciano la speranza nel digitale. Un'ora ludica, poi, per esprimere attraverso la creatività di un gioco la speranza, la fede e la gioia nelle reti digitali, sarà preludio alla visita nei Giardini Vaticani che sarà suggellata dalla Consacrazione della Missione digitale, durante la quale si affideranno i progetti a Maria, “l’influencer di Dio”, chiedendole di guidare con la sua tenerezza materna la presenza nel mondo digitale.

Dopo la cena di nuovo all'Auditorium Conciliazione, gli influencer saranno invitati a partecipare al Festival loro dedicato in piazza Risorgimento per una serata di musica e testimonianze da culture e Paesi diversi, con cui sarà celebrata insieme la missione del portare speranza nel mondo digitale. Anche questi appuntamenti saranno coperti dalle dirette sui canali di Vatican News.

[INFO: digitalismissio@spc.va INSTAGRAM: digitaljubilee.2025]