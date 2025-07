Premio Cardinale Giordano, riconoscimento speciale al documentario "León de Perú"

Il libro "Antipapi", a firma del caporedattore centrale del Tg1 Mario Prignano, è il vincitore della XIII edizione del Premio. La presidenza ha assegnato in via straordinaria un riconoscimento speciale al documentario prodotto dal Dicastero per la Comunicazione sugli anni di missione in Perù di Robert Francis Prevost. La cerimonia a Napoli il 29 settembre presieduta dal cardinale Battaglia

Vatican News Antipapi (Laterza) di Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1, è il libro vincitore della XIII edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso all'unanimità la commissione del riconoscimento composta dai giornalisti Francesco Antonio Grana (segretario del premio e vaticanista de Il Fatto Quotidiano), Ottavio Lucarelli (presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania), Antonello Perillo (condirettore della Tgr), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Secondo classificato il volume Mafie e Chiesa (La Gazzetta dello Sport) di Annachiara Valle, vaticanista di Famiglia Cristiana. Terzo posto per il testo Camminare insieme (Ave) di Enzo Romeo, vaticanista del Tg2. Inoltre, la commissione ha assegnato un premio speciale al libro Linea segreta (San Paolo) di Antonio Preziosi, direttore del Tg2. Menzioni speciali per i volumi Sui fiumi di Babilonia (Armando) di Giorgio Di Bernardo, giornalista aerospaziale, e La carità del Papa (Editoriale Romani) di Andrea Gagliarducci, vaticanista di Aci Stampa, e monsignor Stefano Sanchirico, officiale dell'Archivio Apostolico Vaticano. Infine, la presidenza del Premio, in via straordinaria, ha assegnato un premio speciale al documentario León de Perú prodotto dalla Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e realizzato dai giornalisti Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 29 settembre 2025, alle 16, a Napoli, nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13), e sarà presieduta dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e presidente del Premio cardinale Michele Giordano. Il riconoscimento ha il patrocinio dell'arcidiocesi di Napoli e dell'Ordine dei giornalisti della Campania.