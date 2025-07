Dal Messico a Castel Gandolfo, a servizio della Creazione

Porfirio, Sergio e Israel sono tre seminaristi messicani che vivono una esperienza di volontariato presso il Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo. Con le mani nella terra e il cuore nella missione, sostengono il "sogno" ecologico di Francesco rilanciato da Papa Leone XIV: "Lavorando qui si impara a servire, significa vivere l'ecologia integrale"

Sebastian Sanson Ferrari – Castel Gandolfo

La brezza che accarezza gli aranci e il canto delle cicale nascoste tra gli alberi secolari accolgono i visitatori del Borgo Laudato Si', paradiso ecologico di 55 ettari nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Qui, tra giardinieri, guide e custodi, spiccano tre volti giovani ed entusiasti: Porfirio, Sergio e Israel. Si tratta di tre seminaristi messicani che, con le mani pronte al lavoro e il cuore acceso dalla vocazione, sono protagonisti di una storia silenziosa di servizio.

La loro presenza non passa inosservata. Provenienti da diocesi molto umili del Messico, questi futuri sacerdoti rappresentano non solo il volto giovane della Chiesa ma anche una testimonianza viva di dedizione semplice e del potere trasformativo della fraternità. Durante il periodo di riposo di Papa Leone XIV nel comune laziale, i tre ragazzi svolgono una esperienza di volontariato in questo luogo fiorito anni fa dalla visione ecologica di Papa Francesco nell'enciclica Laudato si'. Non ci sono campanelli o orari rigidi a scandire la giornata dei tre seminaristi: si inizia quando c'è bisogno di loro, che sia sul campo intorno all'alba oppure più tardi per accogliere i gruppi in visita a questo “laboratorio vivente”.

Porfirio, Sergio e Israel

Esperienza formativa

"È un'esperienza unica nella mia formazione", racconta Porfirio Ramírez Méndez, dell'arcidiocesi di Huajuapan de León, Oaxaca. Descrive il suo lavoro con voce calma e occhi luminosi, poi aggiunge: "Il fatto che questo luogo sia ora aperto al pubblico è una benedizione".

Il Borgo, con 35 ettari di giardino e 20 ettari di terreno agricolo, non è solo un'oasi verde, ma un vero e proprio centro di formazione all'ecologia integrale e alla fraternità, come volontà di Papa Francesco e ora di Papa Leone XIV. Qui, oltre che piante, si coltivano valori e una cultura della cura e del rispetto per la biodiversità.

I giardini del Borgo Laudato si' a Castel Gandolfo

La Messa del Papa

Sergio Camarillo Gámez, 27 anni, dell'arcidiocesi di Puebla, la descrive come una scuola pratica del Vangelo: "Aiutiamo con il giardinaggio, la pulizia delle fontane e l'accoglienza dei visitatori". Racconta con gratitudine il momento più significativo del suo soggiorno, un evento che resterà indelebile nella sua preparazione al sacerdozio: “Partecipare alla Messa con il Santo Padre è stato un dono di Dio”. Il riferimento è alla prima Messa per la Cura del Creazione celebrata il 9 luglio da Papa Leone nel Giardino della Madonnina.

Jesús Israel Aguirre Legaria, il più giovane del gruppo (24 anni), originario dell'arcidiocesi di Huajuapan de León, Oaxaca, definisce “un dono immenso di Dio” il suo servizio a Castel Gandolfo: “Lavorare qui significa tante cose: prendersi cura del Creato, aiutare nelle celebrazioni, servire i pellegrini... Significa vivere l'ecologia integrale che il Papa ci chiede con tanta forza".

Una delle fontane del Borgo Laudato si'

Seminare speranza

Tutti e tre parlano con gioia, come chi ha scoperto che il servizio è anche una forma di preghiera. Israel spiega che il progetto è appena agli inizi e sogna che molti seminaristi possano vivere la stessa esperienza, perché – dice – si impara non solo a servire in ambito liturgico, ma anche in termini umani, ecologici e comunitari. Il Borgo Laudato Si', dunque, nelle parole dei futuri giovani preti, è molto più di un luogo: è un'esperienza trasformativa. E questi tre messicani, provenienti da comunità semplici e generose, stanno già seminando speranza che, col tempo, porterà frutti abbondanti per tutta la Chiesa.

Articolo realizzato in collaborazione con Mireia Bonilla e suor Elaine Castro Matheuz