Un viaggio in un continente dai mille contrasti, tra la miseria e le difficoltà ma anche la lotta per risollevarsi e la proiezione verso il futuro nel libro di padre Giulio Albanese, il noto missionario e giornalista italiano. Il volume, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, ha la prefazione del cardinale Montenegro

È disponibile in libreria il volume Afriche, inferno e paradiso. Viaggio in un continente dai mille contrasti (Libreria Editrice Vaticana) di padre Giulio Albanese, con la prefazione del cardinale Francesco Montenegro.

Una terra vulnerabile

L’Africa che credi di conoscere non è quella che ti svelerà questo libro, coinvolgente e arguto come il suo autore, il missionario giornalista più noto in Italia, padre Albanese. Attraverso lo sguardo del comboniano, esperto di cultura africana e testimone diretto, il lettore è accompagnato in un viaggio profondo, che sfida i pregiudizi e risveglia una nuova consapevolezza su uno dei continenti più complessi e affascinanti del mondo. In queste pagine emerge una terra vulnerabile che, pur soffrendo le cicatrici di un passato coloniale e le difficoltà quotidiane, è anche fonte di speranza, vitalità e innovazione.

Un'Africa che lotta per risollevarsi

Non si tratta solo di miseria, ma di un’Africa che lotta per risollevarsi, fatta di tradizioni millenarie e giovani pronti a cambiare il futuro, anche grazie al contributo della Chiesa, che collabora a gettare il seme della speranza in un campo impervio. Questa non è solo un’interessante e piacevole lettura, è una scoperta che ci invita a rivedere le nostre convinzioni: l’Africa non è un “buco nero”, ma un laboratorio di esperienze umane, culturali e spirituali, che ogni lettore ha il dovere di esplorare con occhi nuovi. È un testo che accende il dibattito sulla globalizzazione, sulla povertà e sullo sfruttamento, ma anche sulle potenzialità straordinarie che questo continente custodisce.

L'autore

Giulio Albanese, missionario comboniano è direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria del Vicariato di Roma. Ha fondato e diretto per molti anni l’agenzia di stampa Misna. Collabora con varie testate, fra cui Avvenire e L’Osservatore Romano. È anche membro del Consiglio per la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Tra i suoi ultimi libri si segnalano Vittime e carnefici. Nel nome di "Dio" (Einaudi) e Poveri noi (EMP).