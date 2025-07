Giubileo dei Giovani, online il vademecum generale per i pellegrini

Dal programma alle app, dai kit a "Julia", l'assistente virtuale che spiega come muoversi in città: sono pubbliche tutte le informazioni necessarie per il grande evento del 28 luglio - 3 agosto a Roma che culminerà con la Messa di Papa Leone XIV a Tor Vergata

È online il vademecum generale del Giubileo dei Giovani, contenente tutte le informazioni utili per prepararsi a vivere al meglio il grande evento che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Il Giubileo dei Giovani prevede infatti un ricco programma di celebrazioni, incontri e momenti di festa che coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. Ci sarà, per tutti, la possibilità di recarsi in pellegrinaggio alle Porte Sante, e di ricevere l’indulgenza giubilare accostandosi al sacramento della riconciliazione.

In più, i giovani avranno l’occasione di incontrare Papa Leone XIV, nella veglia di preghiera di sabato 2 agosto e nella Messa di domenica 3 agosto a Tor Vergata. Il Vademecum fornisce indicazioni pratiche su programma, mobilità, Kit del Pellegrino, Pass del Giubileo, con informazioni su trasporti e pasti. Le stesse informazioni sono contenute nell’app ufficiale “Iubilaeum25”, disponibile su App Store per iOS e su Play Store per Android.

Il programma

Quanto ai dettagli del programma, l’arrivo dei gruppi è previsto per lunedì 28 luglio. Martedì 29, alle 19, si terrà una Messa di benvenuto in Piazza San Pietro, mentre nei giorni successivi (30 e 31 luglio), dalle 10.30 alle 18, è previsto il Dialogo con la città, una serie di attività di carattere culturale, artistico e spirituale dislocate nelle principali piazze di Roma.

Venerdì 1° agosto, dalle 10.30 alle 18, sarà invece “Giornata Penitenziale”: al Circo Massimo, tutti i giovani avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per prepararsi alla giornata culminante del Giubileo loro dedicato. Sabato 2 sarà infatti il giorno dell’incontro con Papa Leone XIV a Tor Vergata, il luogo storico e simbolico dove Giovanni Paolo II incontrò i ragazzi di tutto il mondo durante il Giubileo del 2000. La veglia con il Papa si terrà dalle 20.30 alle 21.30. Dalle 15 fino alle 20, tutti i presenti potranno vivere momenti di intrattenimento con musica e testimonianze; pernotteranno poi in sacco a pelo presso l’area dell’evento in attesa della Messa di domenica 3 agosto, presieduta dal Papa.

Il vademecum per i pellegrini che parteciperanno al Giubileo dei Giovani (iubilaeum2025.va)

Pass, kit, trasporti

Quanto alle informazioni tecniche e logistiche, ogni persona iscritta al Giubileo riceverà un pass in base al pacchetto acquistato in fase di iscrizione. Il pass, che deve essere sempre visibile, contiene anche il ticket food e il ticket trasporti. Ogni iscritto riceverà un kit ufficiale del Giubileo che comprende una sacca del Giubileo, due t-shirt, un cappello, una bottiglia in plastica riciclata, una bandana e un Rosario-bracciale.

Per il Giubileo dei Giovani è previsto un potenziamento delle linee di trasporto interessate e si garantisce l'accessibilità alle aree e agli eventi giubilari alle persone con disabilità. Per le persone con disabilità visiva e uditiva si raccomanda il download dell’App Vatican for All per seguire gli eventi principali.

Le Porte Sante

Durante l’evento, inoltre, tutti i gruppi avranno l’opportunità di attraversare le Porte Sante delle Basiliche Papali senza necessità di prenotazione. Vista l’elevata affluenza prevista, si invita tuttavia a mettersi in cammino “con pazienza e spirito di accoglienza”, pronti ad affrontare eventuali code e tempi di attesa. L’accesso alle Porte Sante potrà essere effettuato a partire dalle ore 8. Per attraversare la Porta Santa di San Pietro è necessario recarsi in Piazza Pia, dove i volontari accoglieranno i vari pellegrini e gruppi e li condurranno in pellegrinaggio alla Porta, attraverso un percorso guidato.

Il "Testimonium"

Partecipando agli eventi giubilari o svolgendo il pellegrinaggio alla Porta Santa si potrà ottenere un testimonium, ovvero il certificato ufficiale che attesta l’avvenuto pellegrinaggio e la visita delle Tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Questo potrà essere richiesto sul sito e, successivamente, ritirato unicamente all’Info Point del Giubileo, in via della Conciliazione. Sarà personalizzato, fornendo il proprio nome ai volontari presenti che ivi si trovano.

"Julia", l'assistente virtuale per tutti i pellegrini

Tra le novità che il Comune di Roma metterà a disposizione dei giovani pellegrini in arrivo a Roma c’è “Julia”, l’assistente virtuale accessibile tramite app e sito web che fornisce informazioni utili ai pellegrini: indicazioni di mobilità come ad esempio tempi di attesa per i trasporti pubblici, collegamenti ferroviari, aeroportuali e tariffe taxi. Inoltre, per chi fosse interessato, “Julia” offre indicazioni su come vivere la città attraverso suggerimenti su ristoranti in base alla zona, alla tipologia e al budget, e infopoint del comune, servizi igienici, luoghi di interesse culturale, musei ed eventi. Attraverso l’assistente virtuale è possibile consultare anche il calendario delle celebrazioni giubilari, ricevere aggiornamenti su farmacie di turno, tempi di attesa al pronto soccorso e allerte di Protezione Civile.