Canti, grida per strada e una pioggia battente: al via a Roma il Giubileo dei giovani

Dal 28 luglio, giornata dedicata agli arrivi e sistemazioni dei pellegrini, fino alla veglia del 2 agosto con il Papa e la Messa di domenica mattina. In mezzo, i Dialoghi con la città, che coinvolgeranno le piazze della città, e la giornata penitenziale al Circo Massimo. Previsti diversi eventi in parallelo, tra cui quelli organizzati dalle Conferenze Episcopali italiana e spagnola

Il ritmo battente di una inusuale pioggia estiva si fonde alle grida per strada in diverse lingue, ai canti intonati in coro e al suono di chitarre e altri strumenti. Roma è invasa da ragazzi e ragazze di tutto il mondo partiti dai loro Paesi per partecipare al Giubileo dei giovani. “Il momento più atteso dell’Anno Santo” - come lo definiva monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile della Santa Sede per l'Anno Santo - ha preso il via oggi, 28 luglio, e si protrarrà fino a domenica 3 agosto.

Arrivi e sistemazioni

Migliaia i pellegrini da ogni parte del mondo che stanno arrivando a Roma in queste ore per vivere il ricco programma degli avvenimenti presentato lo scorso mercoledì 23 luglio. Era stato proprio Fisichella ad illustrarlo, sottolineando la cifra di mezzo milione di arrivi previsti per oggi. Per l’accoglienza sono stati messi a disposizione circa 370 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extra-scolastici tra Case della Protezione Civile, palazzetti e palestre comunali oltre a alcune famiglie che si sono rese disponibili per ospitare i giovani pellegrini. Fiera di Roma ospiterà 25 mila ragazzi, offrendo i propri spazi per garantire un’accoglienza sicura e confortevole. Grazie al supporto operativo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, la struttura diventerà una vera e propria “città nella città”, con presidi medici e servizi h24.

La Messa di benvenuto

Martedì 29 luglio è prevista la Messa di benvenuto in piazza San Pietro, alle ore 19, presieduta dallo stesso monsignor Fisichella. Dalle 9 inizieranno anche i Dialoghi con la città, ovvero 70 avvenimenti di carattere culturale, artistico e spirituale che nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì animeranno le piazze di Roma.

La giornata penitenziale

La giornata di venerdì sarà dedicata al Sacramento della Riconciliazione. Per l’occasione, al Circo Massimo, sarà possibile confessarsi dalle 10.30 fino alle 18, con oltre 1000 sacerdoti che, ogni due ore, si alterneranno sotto grandi tende poste per dare respiro ai fedeli, viste le alte temperature previste. I pellegrini di lingua italiana, spagnola, inglese, francese, portoghese e polacca troveranno delle postazioni nella propria lingua disponibili per tutta la durata dell’evento. Invece, i pellegrini che parlano tedesco, ungherese, slovacco, coreano, cinese troveranno delle postazioni nella propria lingua solo in determinate fasce orarie che verranno successivamente pubblicate sul sito ufficiale del Giubileo.

Gli eventi a Tor Vergata

Sabato, i cancelli dell’area vicino all’Università di Tor Vergata apriranno dalle 9.00 della mattina. Per raggiungerla, è consigliato utilizzare esclusivamente il trasporto pubblico, integrato da percorsi pedonali appositamente predisposti. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 sul palco si alterneranno momenti di intrattenimento caratterizzati da musica e testimonianze, con la conduzione di Rudy Zerbi, Lorena Bianchetti e Paola Arriaza Avilés, Luigi Santarelli e Wallace Freitas, Victor Hernandez e Fabyola Inzunza. Tra i vari ospiti che saliranno sul palco il trio italiano de Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, le christian band: The Sun e Reale, Thiago Brado, Missionario Shalom e il coro Hakuna Group Music, nato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro nel 2013. Il Coro della Diocesi di Roma diretto da monsignor Marco Frisina, con circa 450 elementi tra coro e orchestra, animerà i momenti dell’arrivo di Papa Leone XIV e della veglia.

La Veglia e la Messa con il Papa

Alle 20.30 inizierà la veglia di preghiera con il Pontefice, durante la quale tre giovani rivolgeranno a Papa Leone XIV alcune domande sui temi dell’amicizia, del coraggio e della spiritualità. Al termine della veglia i ragazzi presenti si prepareranno al pernottamento, con tende e sacchi a pelo. Alle ore 9.00 di domenica, il Papa celebrerà la Messa sempre a Tor Vergata. I servizi di traduzione saranno disponibili scaricando le applicazioni di Vatican Vox e Radio Vaticana, e sarà possibile seguire gli eventi del Giubileo dei Giovani anche in diretta streaming sul canale YouTube di Vatican News.

Il Giubileo dei giovani italiani

In parallelo al programma generale della settimana, promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione, sono previsti altri eventi, tra i quali quelli del Giubileo dei giovani italiani, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) con il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile (Snpg). Mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, si terrà a Roma l’iniziativa 12 parole per dire speranza, un percorso di ascolto e confronto articolato in incontri tematici distribuiti in dodici chiese giubilari della città. Essi si svolgeranno sia al mattino (ore 10.00-12.30) sia nel pomeriggio (ore 15.30-18.00) di mercoledì, e nella sola mattinata di giovedì. Il programma è consultabile al link: https://giovani.chiesacattolica.it/12paroledisperanza/. Oltre a ciò, da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto, i giovani potranno dedicare alcune ore del loro pellegrinaggio a incontri autentici con realtà del territorio romano, che operano ogni giorno a fianco delle persone più fragili, nell’ambito delle Esperienze di prossimità. Infine, dalle 18 di giovedì 31 luglio, sarà la volta di Tu sei Pietro, un momento liturgico comunitario, la confessio fidei, nel quale i pellegrini sono invitati a professare insieme la propria fede.

Gli eventi per le persone con disabilità

Il Servizio nazionale Cei per la pastorale delle persone con disabilità organizzerà, il 30 e il 31 luglio, diversi eventi presso la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tra le iniziative in programma, alcune testimonianze di sportivi moderate da Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, e concluse dal saluto di don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale Cei per la Pastorale giovanile. Il programma è consultabile al link: https://pastoraledisabili.chiesacattolica.it/wp content/uploads/sites/55/depliant_giub_giov_pastoraledisabilita_23luglio2025.pdf

Gli eventi della Conferenza Episcopale spagnola

La Conferenza Episcopale spagnola (Cee) ha poi organizzato una serie di eventi per i circa 23.000 giovani spagnoli registrati ufficialmente alle attività giubilari. Tra di essi, venerdì 1 agosto, in Piazza San Pietro, si svolgerà un raduno organizzato dalla Sottocommissione episcopale per i giovani e i bambini della Cee alla presenza, tra gli altri, del presidente della Commissione, monsignor Luis Argüello, e dei cardinali Juan José Omella e José Cobo. L'evento avrà inizio alle ore 18.00 con tre momenti celebrativi dal titolo: Il dono della vita, La gioia del perdono e Io sono la porta che vi apre alla felicità. La giornata culminerà con la Messa, alle ore 20, presieduta da monsignor Argüello.