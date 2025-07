Gallagher in India per "rafforzare vincoli di amicizia e collaborazione"

Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali si recherà nel Paese asiatico da oggi 13 fino a sabato 19 luglio

Vatican News

A partire da oggi, domenica 13, fino a sabato 19 luglio, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, si recherà in viaggio in India.

È l'account ufficiale su X della Segreteria di Stato, @TerzaLoggia, ad annunciare la trasferta nel Paese asiatico.

"L'intento", si legge nel post, è "di consolidare e rafforzare i vincoli di amicizia e collaborazione tra la Santa Sede e la Repubblica dell’India".