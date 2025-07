Preparativi al Circo Massimo per la Giornata Penitenziale di domani, uno degli eventi del Giubileo dei Giovani (ANSA)

Giubileo, 200 confessionali per i giovani nella giornata penitenziale al Circo Massimo

Domani, dalle ore 10:30 alle 18, l'antica arena si trasformerà in un confessionale a cielo aperto per le ragazze e i ragazzi presenti a Roma per le celebrazioni dell'Anno Santo che vorranno accostarsi al Sacramento della riconciliazione. Per l'occasione la Fondazione Youcat distribuirà 10 mila copie di un testo sul tema

Vatican News Per le centinaia di migliaia di giovani pellegrini giunti a Roma in occasione del loro Giubileo domani, venerdì 1 agosto, sarà una giornata tutta dedicata al Sacramento della Riconciliazione, prima di incontrare sabato e domenica prossimi, nella spianata di Tor Vergata, Papa Leone XIV. Dalle ore 10,30 del mattino fino alle 18, saranno a loro disposizione 200 postazioni con un migliaio di sacerdoti confessori pronti ad ascoltarli. Circa 200 confessionali saranno a disposizione dei giovani per il sacramento della Riconciliazione (ANSA) Postazioni in diverse lingue I pellegrini di lingua italiana, spagnola, inglese, francese, portoghese e polacco troveranno delle postazioni nella propria lingua disponibili per tutta la giornata. Mentre i pellegrini di lingua tedesca, ungherese, slovacca, coreana, cinese avranno a disposizione dei confessionali in fasce orarie determinate. Youcat distribuisce il suo libro sulla confessione Durante la "Giornata Penitenziale", venti volontari della Fondazione Youcat distribuiranno 10 mila copie del libro Youcat dedicato alla confessione. L'edizione speciale, pubblicata in occasione del Giubileo dei Giovani, sarà disponibile in quattro lingue, italiano, inglese, francese e tedesco. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 2014 e aggiornato per l'occasione, ha lo scopo di offrire ai giovani un approccio a tutti accessibile al sacramento della riconciliazione. La nuova edizione contiene un esame di coscienza, spiegazioni sul significato della confessione e alcune preghiere utili. La Fondazione Youicat distribuirà 10mila copie di un testo dedicato alla confessione.