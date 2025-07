Vaticano, il Governatorato annuncia la riapertura punto vendita “Annona”

Un accordo di concessione pluriennale è stato siglato con la “Magazzini Gabrielli S.p.A.”, nell’ambito del processo di riorganizzazione di alcune attività economiche di rilievo, coadiuvato dalla Direzione dell’Economia. Il negozio riaprirà con l’insegna “TIGRE-ANNONA”

Vatican News

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, si legge in un comunicato, annuncia il raggiungimento di un’intesa di concessione pluriennale con la “Magazzini Gabrielli S.p.A.”, per la gestione del supermercato interno, noto come “Annona”. Si tratta di un importante operatore nel settore della vendita dei prodotti alimentari di largo consumo. Nell’ambito del processo di riorganizzazione e di ottimizzazione di alcune attività economiche di rilievo, coadiuvato dalla Direzione dell’Economia.

Ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti

Il punto vendita era stato recentemente chiuso in modo da attuare il processo di rinnovamento, concretizzato in un intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti destinati alla vendita, conclusosi con successo. Il negozio riaprirà con l’insegna “TIGRE-ANNONA”, in continuità con la sua vocazione di servizio ai dipendenti del Governatorato e della Santa Sede, garantendo acquisti all’insegna della convenienza in un punto vendita di prossimità. La scelta ponderata di affidare la gestione a “Magazzini Gabrielli S.p.A.”, ha seguito un lungo ed approfondito iter, secondo criteri di trasparenza, efficienza e rispetto di specifici valori a cui il Governatorato attribuisce primaria importanza, contemperando il desiderio di continuare ad offrire un servizio ai propri dipendenti, in maniera più orientata alla convenienza.

Assistenza a famiglie e bisognosi

Tra i valori condivisi con il concessionario, vi sono quello dell’assistenza alle famiglie e a chi si trova nel bisogno, così come l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento degli sprechi. Particolare interesse sarà rivolto anche all’ampliamento dell’assortimento dei prodotti disponibili ed all’ estensione dell’orario di apertura. Al fine di facilitare le operazioni di acquisto, saranno riservati ai clienti del nuovo punto vendita alcuni posti auto. Il Governatorato, prosegue il suo percorso di incremento degli strumenti di welfare per i propri dipendenti, nel solco delle indicazioni dei Pontefici e del Magistero sociale della Chiesa.