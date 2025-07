Lycarion May è beato, Semeraro: esempio di pace in un mondo frammentato

Questa mattina a Barcellona la Messa di beatificazione del religioso marista, educatore dei poveri, ucciso durante la “Settimana tragica” che travolse la città catalana nel luglio del 1909. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi: ha fatto della sua vita un dono per il bene del prossimo

Isabella Piro – Città del Vaticano

Ha seguito Gesù dedicandosi a “una delicata opera educativa di promozione umana e di formazione cristiana”, custodendo “con cura chi gli era stato affidato” e accettando di salire sulla croce: così il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, ha sintetizzato la vita e l’eredità spirituale del marista Lycarion May (al secolo François Benjamin), beatificato oggi, 12 luglio, nella parrocchia di San Francesco di Sales a Barcellona, in Spagna.

Martoriato e ucciso a causa dell’odium fidei

Presiedendo il rito in rappresentanza di Leone XIV, il cardinale Semeraro si è soffermato sul contesto storico in cui il beato May ha subito il martirio, ovvero la cosiddetta “Settimana tragica” nella città catalana: alla fine del luglio del 1909, la popolazione insorse contro l’arruolamento obbligatorio decretato dal governo spagnolo. Chiese, conventi e istituti didattici cattolici divennero oggetto di violenze, tanto che nella notte tra il 26 e il 27 luglio la scuola dei fratelli maristi fu data alle fiamme e, il mattino successivo, i religiosi furono uccisi a colpi d’arma da fuoco. Fratel Lycarion - conosciuto come un religioso sollecito e coraggioso, dedito all’educazione cristiana dei fanciulli - fu il primo a perdere la vita e il suo corpo fu martoriato con colpi di pietra e di machete, a causa dell’odium fidei.

Un ritratto del beato

“Violenza chiama violenza” e la pace sembra un miraggio lontano

“Violenza chiama violenza”, ha detto il porporato all’omelia, richiamando anche il tema della “guerra mondiale a pezzi” tante volte deplorata dal precedente Pontefice, Francesco. La figura del nuovo beato è dunque quanto mai attuale oggi, perché “il nostro pianeta è sconvolto da numerosi conflitti che, messi insieme, creano un quadro devastante di violenza, instabilità e sofferenza - ha rimarcato Semeraro -. Dagli scontri armati alle crisi umanitarie, passando per le disuguaglianze economiche e sociali, ci troviamo davanti a un ordine mondiale frammentato, in cui la pace sembra un miraggio sempre più lontano”.

Aprirsi all’altro con solidarietà, amicizia, incontro

Chi, infatti, rimane chiuso nel proprio egoismo, scivola inevitabilmente verso “lo scontro, la lotta, la sopraffazione” da cui “scaturiscono dolore e morte”, ha proseguito il cardinale prefetto. Al contrario, chi si apre all’altro “nella solidarietà, nell’amicizia, nella collaborazione, nell’incontro”, proprio come ha fatto May, trasforma la propria esistenza in “dono di sé”.

La chiesa di San Francesco di Sales a Barcellona

Educare è un atto di amore e di servizio

Educatore, fondare e direttore del Patronato Obrero de San José, una scuola situata a Pueblo Nuevo, quartiere socialmente difficile di Barcellona, fratel Lycarion “fu preso di mira perché era punto di riferimento di una comunità educativa e religiosa ed era proprio questo che con spirito anarchico e rivoltoso si intendeva colpire”. Per il beato, infatti, ha evidenziato il porporato, “educare non era soltanto un trasferimento di nozioni, ma un vero e proprio atto di amore e di servizio che comporta il donare sé stessi per fare crescere l’altro”. Ecco allora che “il suo martirio può essere considerato come il vertice e il sigillo della sua vita, il coronamento della sua coerenza di vita e della sua fedeltà alla sua vocazione marista”.

Stare con Gesù vuol dire seguirlo sempre

In tal modo, egli ha messo in pratica il vero “stare con Gesù” che “vuol dire non stare mai fermi in un luogo, perché egli è sempre in cammino. Stare con Gesù vuole dire seguirlo”. Di qui, l’invito conclusivo del cardinale Semeraro a conformarsi alla volontà del Signore per compiere il suo disegno di salvezza.