In Vaticano e a Roma due concerti dedicati al Papa

L’Auditorium Chamber Orchestra, gruppo musicale d’archi formato da ragazzi di età di compresa fra i 12 e i 25 anni, esegue oggi, 19 luglio, e domani, nella parrocchia di Sant’Anna e nella basilica di Sant’Agostino “Tardi ti amai” e “De musica”, repertorio di brani che include composizioni ispirate agli scritti del vescovo di Ippona. L’iniziativa, pensata in occasione del Giubileo dei giovani, vuole essere un simbolico dono al Pontefice agostiniano

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Quindici giovani musicisti omaggiano con due concerti Leone XIV eseguendo composizioni musicali agostiniane. Si tratta dell’Auditorium Chamber Orchestra APS che oggi e domani si esibisce in Vaticano e a Roma in due parrocchie affidate alla cura pastorale dei religiosi dell’ordine di Sant’Agostino. Gli eventi, ad ingresso gratuito, sono stati organizzati in occasione dell’imminente Giubileo dei giovani e vogliono essere un simbolico dono “agostiniano” al Pontefice proprio da parte di un gruppo di giovani.

Alcuni giovani musicisti

Gli appuntamenti musicali

Il primo appuntamento con l’orchestra d’archi composta da ragazzi di età compresa fra i 12 e i 25 anni e diretta dal maestro Danilo Lo Presti è oggi, 19 luglio, alle 18, nella parrocchia di Sant’Anna, nello Stato della Città del Vaticano, dove viene animata la celebrazione della Messa e al termine, alle 19, si svolge Tardi t’amai, intrattenimento musicale che include brani tratti dagli scritti di Sant’Agostino, con Biancamaria Targa al pianoforte, Alessandra Juvarra al violoncello e il soprano Giorgia Cavaliere. Il secondo appuntamento è domani, 20 luglio, alle 17, nella Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, a Roma, dove i giovani musicisti saranno protagonisti del De Musica, concerto con 14 brani - fra musica sacra e celebri colonne sonore - come l’Ave Maria di Caccini, C’era una volta in America di Morricone, e Creati per te di Pesare, ispirato alle Confessioni del vescovo di Ippona.

L'Auditorium Chamber Orchestra durante una serata

L'idea “agostiniana”

L’Auditorium Chamber Orchestra APS, che ha sede a Selvazzano, in provincia di Padova, nasce nel 2021 con alcuni studenti violinisti che terminate le scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale nutrivano il desiderio di proseguire lo studio dello strumento musicale. Ben presto l’orchestra, sotto la guida del maestro Lo Presti, direttore artistico, si è strutturata coinvolgendo, oltre ai violini, viole, violoncelli e contrabbasso e ha cominciato ad esibirsi in diverse regioni italiane. L’idea dei due concerti in omaggio al Papa è del maestro Lo Presti, originario di Palermo, che da adolescente ha frequentato una parrocchia retta dai religiosi dell’ordine di Sant’Agostino. La formazione agostiniana ricevuta dal suo padre spirituale - che ha vissuto gli anni preparazione al sacerdozio insieme al confratello Robert Prevost a Roma, nel Collegio internazionale Santa Monica - ha fatto maturare in lui i tratti più caratteristici della spiritualità del vescovo di Ippona: la convivialità, la condivisione, la preghiera comunitaria, la ricerca di Dio insieme agli amici. “Quando Leone XIV è stato eletto è nato in me, spontaneo, il desiderio di offrire la musica dell’Auditorium Chamber Orchestra nella sua sede vescovile - dice ai media vaticani il maestro Lo Presti -. Ricordo la familiarità con la quale il mio padre spirituale mi parlava di lui, raccontandomi che al Collegio Santa Monica lo chiamavano Bob. Ora con i ragazzi che dirigo - continua Lo Presti - i due concerti che ho pensato, vogliono essere, con i brani nati dagli scritti del vescovo di Ippona inseriti in scaletta, una preghiera agostiniana per il Papa”.

Il maestro Danilo Lo Presti

Il curriculum dell'Auditorium Chamber Orchestra

Dalle prime esibizioni in parrocchia, oggi il gruppo di musicisti ha all’attivo una sessantina di concerti realizzati on Veneto, Sicilia, Abruzzo e Marche. L’orchestra affronta repertori originali che toccano tutte le epoche: barocco, classico, pop, colonne sonore e arrangiamenti originali. Crescere insieme, dibattere, divertirsi e diventare musicisti talentosi è la sua mission, volta anche ad offrire la possibilità ai giovani musicisti di esibirsi in diversi palcoscenici italiani, di viaggiare e conoscere contesti storico-culturali di rilievo per far vivere da protagonisti esperienze formative e artistiche significative. L’Auditorium Chamber Orchestra APS ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Lazlo Spezzaferri” di Verona, ha suonato presso l’Abbazia di Pomposa di Codigoro (FE) per le giornate Europee del patrimonio; nella sala “Rossini” del Caffè Pedrocchi di Padova; al Museo della Bonifica di Ca Vendramin per il Festival dello Sviluppo Sostenibile (RO); nel Castello dei Conti di Alcamo (TP); al Museo Villa Bassi di Abano Terme (PD); nell’Abbazia di Sant’Apollinare in Classe (RA); e ha anche collaborato con enti locali e associazioni che si occupano di temi sociali importanti, come la violenza di genere e l’ecosostenibilità, tenendo concerti gratuiti a sostegno delle loro campagne.

L'Auditorium Chamber Orchestra durante un momento di prove