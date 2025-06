A Roma una delegazione del Patriarcato ecumenico per i Santi Pietro e Paolo

Visita dal 27 al 29 giugno nel quadro del tradizionale scambio di delegazioni per le feste dei rispettivi Patroni. In programma domani l’udienza con il Papa e le conversazioni con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, mentre domenica la delegazione assisterà alla celebrazione presieduta da Leone XIV

Vatican News Una delegazione del Patriarcato Ecumenico è in visita a Roma, da oggi 27 giugno fino a domenica 29. La visita avviene nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant'Andrea. La delegazione - informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - è guidata dal metropolita di Calcedonia Emmanuel, presidente della Commissione sinodale del Patriarcato Ecumenico per i rapporti con la Chiesa cattolica, accompagnato dai peverendissimi Padri Aetios e Ieronymos. Sabato 28 giugno, la delegazione sarà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV e avrà le consuete conversazioni con il Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Domenica assisterà alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Pontefice.