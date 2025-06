A Roma una veglia di preghiera per la pace a San Lorenzo fuori le Mura

Facendo seguito alle parole di Papa Leone XIV all'Angelus, il Vicariato di Roma ha organizzato un'ora di adorazione, il prossimo 26 giugno, alle 20.30, presieduta dal cardinale vicario Reina

Vatican News

Una veglia di preghiera per invocare la pace in un momento di forti tensioni e violenze si terrà, a Roma, nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, il prossimo giovedì 26 giugno alle 20.30. L'appuntamento è organizzato dalla Diocesi di Roma che vuole dare seguito alle parole proferite da Papa Leone XIV ieri, domenica 23 giugno, dopo l'Angelus. Facendo tesoro dell'appello del suo Vescovo, la Diocesi di Roma - si legge in una nota - "avverte l'urgenza di rinnovare il proprio impegno per la pace attraverso la preghiera. Come ha ricordato il Pontefice, oggi più che mai, l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto".

Giovedì sera si terrà quindi un'ora di adorazione presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. La scelta della Basilica, spiega la nota, è un modo per rievocare nella fede le devastazioni perpetrate durante il secondo conflitto mondiale. Va infatti ricordato che il quartiere di San Lorenzo venne bombardato il 19 luglio 1943 e in quella circostanza Papa Pio XII fece visita ai sopravvissuti. Il Vicariato invita a partecipare tutto il popolo di Dio che risiede a Roma.