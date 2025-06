La missione di questo Ufficio, struttura figlia delle riforme in campo economico-amministrativo avviate da Papa Francesco, è quella di contribuire alla corretta e trasparente gestione dei beni della Santa Sede. Si occupa della revisione contabile dei bilanci annuali di tutte le Istituzioni e degli Uffici della Curia Romana, come di quelle collegate con la Santa Sede

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

È una delle strutture vaticane figlia delle riforme in campo economico-amministrativo avviate da Papa Francesco all’inizio del suo ministero. Istituito nel 2014 e attivo dal 2015, l’Ufficio del Revisore Generale risponde per statuto direttamente al Pontefice e ha come missione generale quella di contribuire alla corretta e trasparente gestione dei beni della Santa Sede. Ha il compito della revisione contabile dei bilanci annuali delle Istituzioni e degli Uffici della Curia Romana, come delle Istituzioni collegate con la Santa Sede. Il Revisore Generale è Alessandro Cassinis Righini.

Cenni storici

Papa Francesco con il Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens del 24 febbraio 2014, con il quale ha istituito anche il Consiglio per l’Economia e la Segreteria per l’Economia, ha affidato al Revisore Generale l’incaricato di compiere la revisione contabile dei bilanci annuali dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Con l'emanazione del nuovo. Statuto, il 21 gennaio 2019, Papa Francesco ha indicato le funzioni e le competenze dell’Ufficio del Revisore Generale.

Oltre a compiere in autonomia e indipendenza revisioni contabili su tutti gli Enti della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, l’Ufficio del Revisore Generale ricopre il ruolo di Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016. Su impulso dell’Ufficio del Revisore Generale, nel giugno del 2020 sono state emanate le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. Si tratta di un “codice degli appalti” che mira a ridurre il rischio che gli acquisti operati dagli organismi dello Stato e della Santa Sede possano essere occasione di atti corruzione. Senza entrare nel suo funzionamento, che probabilmente necessita di alcune semplificazioni nei regolamenti attuativi, il codice degli appalti allinea la giurisdizione vaticana a quella dei paesi più avanti in questo ambito. E l’Ufficio ha un ruolo di controllo all’interno di queste procedure.

L'udienza del dicembre 2023 di Papa Francesco a tutto il personale dell'Ufficio del Revisore Generale (Vatican Media)

Competenze

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium del 2022, l’Ufficio ha il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede. Secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l’economia, si occupa della revisione contabile dei bilanci annuali delle singole Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, che confluiscono nei suddetti bilanci consolidati. II programma annuale di revisione è comunicato dal Revisore Generale al Consiglio per l’economia per la sua approvazione.

L’Ufficio del Revisore Generale su richiesta del Consiglio per l’economia, o della Segreteria per l’economia, o dei responsabili degli Enti e delle Amministrazioni, svolge revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Le stesse revisioni possono essere avviate autonomamente dal Revisore Generale che informa preventivamente il cardinale coordinatore del Consiglio per l’economia, chiarendone le motivazioni.

Il Revisore Generale riceve dalle persone che ne sono a conoscenza, a causa dell’esercizio delle proprie funzioni, le segnalazioni su situazioni particolari. Esaminate le segnalazioni, le presenta con una relazione al prefetto della Segreteria per l’economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al cardinale coordinatore del Consiglio per l’economia. Qualora dalla revisione (contabile o su situazioni particolari) emergessero elementi che possano far pensare che effettivamente siano stati commessi degli illeciti di carattere penale, il Revisore Generale lo segnala all’Autorità giudiziaria vaticana, che potrà accertare, avvalendosi della collaborazione della Gendarmeria, se esistano i presupposti per un rinvio a giudizio davanti al foro competente.

Indipendenza, pratiche internazionali e professionalità

Nell’udienza concessa al Revisore Generale e a tutto il personale dell’Ufficio l’11 dicembre 2023, Papa Francesco aveva approfondito tre aspetti e valori che caratterizzano il lavoro dell’Ufficio: l’indipendenza, l’attenzione alle pratiche internazionali e la professionalità. E invitato ad aiutare i responsabili dell’amministrazione dei beni della Santa Sede “a creare presidi che possano evitare, “a monte”, che l’insidia stessa della corruzione si concretizzi”.